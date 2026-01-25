Marbella paga 17.000 euros para utilizar distintivos de calidad en sus playas

El Ayuntamiento de Marbella ha pagado más de 17.500 euros para utilizar unos distintivos de calidad en sus playas, el principal atractivo de un municipio cuyo desarrollo económico está estrechamente ligado al turismo y que pierde importantes cantidades de arena con las inclemencia del invierno y la primavera.

El equipo de Gobierno ha abonado unos 16.300 euros a una institución especializada para emplear el uso de la marca Q de Calidad y S de Sostenibilidad en cerca de 20 arenales de Marbella y San Pedro Alcántara, además de una red de senderos que discurre por sierra Blanca, según la providencia en la que el concejal del Área, Diego López, tramita la contratación, a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

Las distinciones las otorga en exclusiva el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), un ente creado por asociaciones empresariales relacionadas con el turismo.

Las playas que cuentan con los distintivos de calidad que contrata el Ayuntamiento han sido auditadas y certificadas en relación a normativas referida a la calidad de las playas y sus servicios e infraestructuras.

El Ayuntamiento también ha abonado cerca de 1.300 euros al ICTE para contratar el servicio de certificación del uso de la marca Q de Calidad Turística como Destino Turístico Inteligente.

Premios en Fitur

El Ayuntamiento ha recibido en una gala en feria turística Fitur, que se celebra en Madrid, el premio ‘Q 2026’ que le otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad por ser la localidad con más certificaciones públicas del país, con 19 distintivos de Q de Calidad y S de Sostenibilidad Turística en las playas, además de la distinción en la red de senderos de sierra Blanca.

«Es un reconocimiento que nos llena de satisfacción porque confirma el éxito de una estrategia en la que tanto el sector público como el privado vamos de la mano y que apuesta firmemente por una oferta basada en la excelencia, la innovación y la sostenibilidad», señaló la concejala de Comercio, María José Figueira, al recoger el premio en un evento en el que también recibieron un galardón la Red Pública de Albergues del Camino de Santiago y una sala de conciertos de Murcia.

Ordenar las playas

El Ayuntamiento ha licitado en las semanas pasadas los últimos lotes de 135 explotaciones de hamacas y sombrillas en una iniciativa que busca ordenar unas playas que rallan el colapso en los mayores momentos de afluencia turística, especialmente en verano, debido a la llegada de viajeros y a la pérdida de arena.

El Consistorio también busca con esta medida mejorar la percepción turística de un municipio en el que las imágenes de bolsas de basura y residuos dispersos en las calles ante contenedores saturados han marcado los dos últimos verano.