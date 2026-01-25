Sostenibilidad
Mejoran la biodiversidad frente al puerto deportivo Virgen del Carmen de Marbella
A través de la instalación de seis estructuras que replican el comportamiento de arrecifes
Los gestores del Puerto Deportivo Virgen del Carmen, ubicado en el centro urbano de Marbella, colocarán seis estructuras que replican el comportamiento de un arrecife natural para favorecer la renaturalización del ecosistema acuático en el recinto portuario.
Los elementos, conocidos como ‘Life Boosting Units’, actúan como arrecifes biomiméticos diseñados para integrarse en infraestructuras portuarias sin interferir en su funcionamiento.
Debido a su sustrato natural y a su configuración, las estructuras facilitan la atracción de microfauna, ofrecen refugio a distintas especies y contribuyen a mejorar la calidad del entorno marino.
La instalación comienza con una fase de colonización de seis meses para, a partir de ese momento, realizar un monitoreo científico periódico, cuyos indicadores evolucionarán en función del ciclo biológico de las especies y de la estación del año.
Los resultados permitirán evaluar el desarrollo de la biodiversidad asociada a las estructuras para recogerse en un informe de resultados posterior.
El proyecto incorpora un sistema de monitorización mediante una tecnología de drones submarinos y herramientas de análisis de datos, lo que permitirá hacer un seguimiento detallado de la colonización de las estructuras y de los indicadores ambientales asociados.
La iniciativa medirá también el impacto real en términos de biodiversidad, captura de dióxido de carbono, generación de biomasa y detecciones de especies invasoras.
- El Ayuntamiento de Marbella entrega subvenciones de 210.000 euros a 30 entidades deportivas en 2025
- El economato solidario de Marbella reparte 50.000 kilos de alimentos a familias con dificultades económicas
- Una residencia en la encrucijada
- Marbella rinde homenaje a la memoria de Remedios Nieto
- Fuerte Group, adjudicataria provisional de la residencia Tiempo Libre de Marbella
- Nueve años de cárcel por matar a un DJ tras disparar al techo en una fiesta ilegal en Marbella
- Más del 25% de facultativos del Hospital Costa del Sol de Marbella se marcharía si consigue otra plaza
- La reforma del Ayuntamiento de Marbella se prolongará durante ocho meses