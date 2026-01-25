Mejoran la biodiversidad frente al puerto deportivo Virgen del Carmen de Marbella

Los gestores del Puerto Deportivo Virgen del Carmen, ubicado en el centro urbano de Marbella, colocarán seis estructuras que replican el comportamiento de un arrecife natural para favorecer la renaturalización del ecosistema acuático en el recinto portuario.

Los elementos, conocidos como ‘Life Boosting Units’, actúan como arrecifes biomiméticos diseñados para integrarse en infraestructuras portuarias sin interferir en su funcionamiento.

Debido a su sustrato natural y a su configuración, las estructuras facilitan la atracción de microfauna, ofrecen refugio a distintas especies y contribuyen a mejorar la calidad del entorno marino.

La instalación comienza con una fase de colonización de seis meses para, a partir de ese momento, realizar un monitoreo científico periódico, cuyos indicadores evolucionarán en función del ciclo biológico de las especies y de la estación del año.

Los resultados permitirán evaluar el desarrollo de la biodiversidad asociada a las estructuras para recogerse en un informe de resultados posterior.

El proyecto incorpora un sistema de monitorización mediante una tecnología de drones submarinos y herramientas de análisis de datos, lo que permitirá hacer un seguimiento detallado de la colonización de las estructuras y de los indicadores ambientales asociados.

La iniciativa medirá también el impacto real en términos de biodiversidad, captura de dióxido de carbono, generación de biomasa y detecciones de especies invasoras.