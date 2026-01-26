Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comienzan las polémicas obras del complejo deportivo de Nueva Andalucía

El Ayuntamiento prevé que el campo de fútbol entre en servicio este año y que la construcción de la piscina empiece en 2027. El proyecto acumula años de demora y priva a miles de vecinos de hacer deporte

Recreación del futuro Estadio de Atletismo que se ubicará en el distrito de Nueva Andalucía.

Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las obras del complejo deportivo de Nueva Andalucía, anunciadas por el equipo de Gobierno durante años y para las cuales tuvo que demoler unas infraestructuras que ha obligado a miles de aficionados a tener que buscar diferentes alternativas para practicar deporte.

El proyecto del complejo deportivo incluye en su primera fase una pista de atletismo homologada y un campo de fútbol once, según anunció ayer el Ayuntamiento.

El Consistorio ha iniciado las obras de construcción tras la finalización de las labores de demolición, movimientos de tierras y allanamiento de una parcela de más de alrededor de 30.000 metros cuadrados de superficie y ubicada en la zona de Guadaiza, entre San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía.

La primera fase de las actuaciones contempla una inversión que supera los once millones de euros e incluye la ejecución del campo de fútbol 11 de césped artificial y de la pista de atletismo homologada de 400 metros y ocho calles.

«Será una instalación homologada y preparada para acoger competiciones oficiales», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Las instalaciones contarán también con un graderío para más de 1.000 personas y un edificio anexo de cerca de 6.000 metros cuadrados de superficie que albergará las dependencias necesarias para el funcionamiento del complejo deportivo, como espacios administrativos; y zonas para entidades, árbitros y servicios de apoyo al fútbol y al atletismo y a una futura piscina

«Esta actuación dará respuesta a una demanda histórica de los clubes y atletas. Es una actuación estratégica que permitirá dotar a la zona de unas instalaciones modernas y de primer nivel», señala la alcaldesa.

El Ayuntamiento prevé que el campo de fútbol 11 entre en funcionamiento en el transcurso del año y que los trabajos para construir la pista de atletismo concluyan en 2027. A partir de ese momento, según el Consistorio, comenzarán las obras de la piscina.

Demoras y promesas

El PSOE tacha de «chapuza» las actuaciones para dotar al distrito de Nueva Andalucía de un centro deportivo que arrastra años de retraso, y duda de que el Ayuntamiento pueda homologar la pista de atletismo.

«El equipo de Gobierno protagoniza muchos anuncios y muchas promesas, pero sin avances reales», señala el PSOE.

Para Opción Sampedreña (OSP),el proyecto del complejo deportivo en Nueva Andalucía es «desastroso y caótico».

La formación sampedreña critica que la demora en las actuaciones priva a miles de vecinos de la zona de practicas deporte desde hace años.

«En 2021, cerraron el polideportivo de La Campana y en 2022, lo derribaron. Y en 2024 nos dijeron que hasta 2028 no estará hecho» el polideportivo, señala OSP.

