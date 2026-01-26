Infraestructuras
Comienzan las polémicas obras del complejo deportivo de Nueva Andalucía
El Ayuntamiento prevé que el campo de fútbol entre en servicio este año y que la construcción de la piscina empiece en 2027. El proyecto acumula años de demora y priva a miles de vecinos de hacer deporte
El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las obras del complejo deportivo de Nueva Andalucía, anunciadas por el equipo de Gobierno durante años y para las cuales tuvo que demoler unas infraestructuras que ha obligado a miles de aficionados a tener que buscar diferentes alternativas para practicar deporte.
El proyecto del complejo deportivo incluye en su primera fase una pista de atletismo homologada y un campo de fútbol once, según anunció ayer el Ayuntamiento.
El Consistorio ha iniciado las obras de construcción tras la finalización de las labores de demolición, movimientos de tierras y allanamiento de una parcela de más de alrededor de 30.000 metros cuadrados de superficie y ubicada en la zona de Guadaiza, entre San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía.
La primera fase de las actuaciones contempla una inversión que supera los once millones de euros e incluye la ejecución del campo de fútbol 11 de césped artificial y de la pista de atletismo homologada de 400 metros y ocho calles.
«Será una instalación homologada y preparada para acoger competiciones oficiales», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
Las instalaciones contarán también con un graderío para más de 1.000 personas y un edificio anexo de cerca de 6.000 metros cuadrados de superficie que albergará las dependencias necesarias para el funcionamiento del complejo deportivo, como espacios administrativos; y zonas para entidades, árbitros y servicios de apoyo al fútbol y al atletismo y a una futura piscina
«Esta actuación dará respuesta a una demanda histórica de los clubes y atletas. Es una actuación estratégica que permitirá dotar a la zona de unas instalaciones modernas y de primer nivel», señala la alcaldesa.
El Ayuntamiento prevé que el campo de fútbol 11 entre en funcionamiento en el transcurso del año y que los trabajos para construir la pista de atletismo concluyan en 2027. A partir de ese momento, según el Consistorio, comenzarán las obras de la piscina.
Demoras y promesas
El PSOE tacha de «chapuza» las actuaciones para dotar al distrito de Nueva Andalucía de un centro deportivo que arrastra años de retraso, y duda de que el Ayuntamiento pueda homologar la pista de atletismo.
«El equipo de Gobierno protagoniza muchos anuncios y muchas promesas, pero sin avances reales», señala el PSOE.
Para Opción Sampedreña (OSP),el proyecto del complejo deportivo en Nueva Andalucía es «desastroso y caótico».
La formación sampedreña critica que la demora en las actuaciones priva a miles de vecinos de la zona de practicas deporte desde hace años.
«En 2021, cerraron el polideportivo de La Campana y en 2022, lo derribaron. Y en 2024 nos dijeron que hasta 2028 no estará hecho» el polideportivo, señala OSP.
