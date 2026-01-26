Organizan en Marbella un torneo de parchís para recaudar fondos benéficos

El pabellón Rubén Guerrero, ubicado en el polideportivo Antonio Serrano Lima, albergará el 8 de febrero, a partir de las 10.00 horas, un torneo benéfico de parchís por parejas y que contará con cerca de 200 jugadores que competirán de forma simultánea.

La iniciativa, pensada para el disfrute de jugadores de todas las edades, la impulsa la Hermandad del Calvario y tiene como objetivo fomentar el ocio en familia, promover la convivencia intergeneracional y recaudar fondos con fines sociales y para proyectos patrimoniales y de conservación de las tradiciones vinculadas a la Semana Santa.

Cada pareja inscrita recibirá un paquete de bienvenida que incluirá distintos obsequios, como una libreta, un bolígrafo o una bolsa de Marbella.

El primer premio consistirá en cuatro entradas para el parque Warner Bros, en Madrid, con noche de hotel incluida y trofeo; el segundo será cuatro entradas para Bioparc, en Fuengirola; y el tercero y cuarto, bonos para parques de aventuras ubicados en Marbella o en sus cercanías.

Los galardonados recibirán también un juego de parchís de edición especial.

«La iniciativa nace con la intención de implicar a todos los miembros de la familia, desde los abuelos hasta los nietos, en una jornada de convivencia y hermandad», señala el hermano mayor de El Calvario, Alberto Delgado.

Noticias relacionadas

La iniciativa, en la que colabora el Ayuntamiento de Marbella, tiene un coste simbólico de diez euros.