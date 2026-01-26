Solidaridad
Organizan en Marbella un torneo de parchís para recaudar fondos benéficos
Unos 200 jugadores competirán de forma simultánea durante la iniciativa
El pabellón Rubén Guerrero, ubicado en el polideportivo Antonio Serrano Lima, albergará el 8 de febrero, a partir de las 10.00 horas, un torneo benéfico de parchís por parejas y que contará con cerca de 200 jugadores que competirán de forma simultánea.
La iniciativa, pensada para el disfrute de jugadores de todas las edades, la impulsa la Hermandad del Calvario y tiene como objetivo fomentar el ocio en familia, promover la convivencia intergeneracional y recaudar fondos con fines sociales y para proyectos patrimoniales y de conservación de las tradiciones vinculadas a la Semana Santa.
Cada pareja inscrita recibirá un paquete de bienvenida que incluirá distintos obsequios, como una libreta, un bolígrafo o una bolsa de Marbella.
El primer premio consistirá en cuatro entradas para el parque Warner Bros, en Madrid, con noche de hotel incluida y trofeo; el segundo será cuatro entradas para Bioparc, en Fuengirola; y el tercero y cuarto, bonos para parques de aventuras ubicados en Marbella o en sus cercanías.
Los galardonados recibirán también un juego de parchís de edición especial.
«La iniciativa nace con la intención de implicar a todos los miembros de la familia, desde los abuelos hasta los nietos, en una jornada de convivencia y hermandad», señala el hermano mayor de El Calvario, Alberto Delgado.
La iniciativa, en la que colabora el Ayuntamiento de Marbella, tiene un coste simbólico de diez euros.
