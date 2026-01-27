El Ayuntamiento de Marbella busca simplificar los trámites de las licencias de obras

El equipo de Gobierno anunció este lunes la aprobación de una instrucción en materia de urbanismo cuyo objetivo es tratar de reducir plazos y simplificar la tramitación de las licencias de obra.

El Ayuntamiento busca con la medida ordenar los procedimientos, unificar los criterios técnicos y mejorar la relación entre la ciudadanía y la administración municipal.

El documento, que se puede consultar en la página web del Ayuntamiento, establece también modelos de informes tipo y limita el número de requerimientos administrativos para intentar evitar los retrasos que se derivan de las subsanaciones reiteradas.

«Fijamos con precisión la documentación mínima exigible según la tipología de la actuación y se evitan interpretaciones dispares dentro del propio servicio», señaló el delegado de Urbanismo José Eduardo Díaz.

Tras la entrada en vigor de la ordenanza reguladora de la colaboración público privada, el Ayuntamiento ha tenido que ordenar, aclarar y agilizar la tramitación de licencias urbanísticas y declaraciones responsables, adaptando los procedimientos al marco normativo y reforzando la eficacia en el control de la actividad edificatoria y el uso del suelo, según el edil.

Noticias relacionadas

El documento distingue las actuaciones sometidas a licencia urbanística, aquellas que pueden tramitarse mediante declaración responsable; y las que quedan exentas de control previo. También refuerza el uso de las declaraciones responsables en la solicitud de obras.