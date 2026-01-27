Carola Herrero, asociación de comerciantes del Centro Histórico de Marbella: «La subida de los alquileres en el casco antiguo impide abrir negocios de barrio»

¿Qué previsiones tiene la asociación de comerciantes del casco antiguo para 2026?

Las previsiones que manejamos en la asociación son buenas, sobre todo para Semana Santa y el verano. Hay que tener en cuenta que diciembre, incluidas las fiestas de Navidad, enero y febrero son para nosotros temporada baja, puesto que nuestros principales clientes son visitantes con compras esporádicas y suelen comenzar a venir a partir de la Semana Santa.

¿Qué valoración hace del 2025?

La asociación ha pasado por varios altibajos desde la época del Covid. Desde entonces hasta el año 2025, podemos afirmar que hemos remontado tanto en promociones como eventos y, lo que es significativo, también hemos remontado en lo que se refiere al número de comercios asociados.

¿Cómo ha cambiado desde el final de la pandemia del coronavirus el cliente medio que acude a los negocios del casco antiguo de Marbella?

El cliente sigue la misma tendencia, son cada vez más turistas nacionales e internacionales. El cliente local acude de forma muy esporádica al comercio y, sin embargo, acude con mayor asiduidad a la hostelería.

¿Cuáles son, a su juicio, las tres principales carencias que tiene el casco antiguo?

Las principales carencias que tienen los establecimientos que desarrollan su trabajo en el casco antiguo son el cliente local; hay pocos negocios de barrio y con servicios esenciales y un mayor número de comercios dedicados al turista; y la falta de aparcamiento de vehículos en torno a la zona.

¿Cómo cree que se podrían superar estas deficiencias?

Los precios del alquileres de los locales han subido tanto que hay poco margen de maniobra para que los empresarios puedan poner negocios de barrio, como supermercados, panaderías, papelerías, librerías o jugueterías.

¿Y cuáles son las fortalezas que, de las pymes del casco antiguo?

El entorno y el producto original, que es muy diferente del producto de las grandes superficies. Las pymes se encuentran en un lugar privilegiado en el que se puede comprar, comer y disfrutar del aire libre rodeado de un entorno cultural, monumental e histórico. También destaco la cercanía con el trato con clientes, la solidaridad y la diferenciación en el producto de calidad y las promociones que se brindan a los negocios para poder fidelizar a atraer a clientes.

¿Cómo afecta a las pymes las compras telemáticas?

Desde luego que esas compras telemáticas han eliminado a clientes potenciales. Pero, por suerte, no todos los negocios se han visto afectados, ya que el casco antiguo es un espacio muy atractivo para ir de compras. Algunos comercios se han subido al tren de la venta ‘online’ o siguen teniendo clientes fidelizados.

¿Cuál es el perfil de las pymes del casco antiguo?

Son negocios que tienen de uno a tres trabajadores si son comercios o hasta cinco, sin son hostelería. En los comercios, el porcentaje de mujeres que regenta un negocio es del 60 por ciento y un 20 por ciento compartido entre hombres y mujeres. Mayoritariamente son empresas locales y sólo un cinco por ciento son franquicias, lo que contribuye a su diferenciación.

¿Qué proyectos tiene la asociación para 2026?

Hemos empezado el año con la campaña ‘Haciendo ciudad’ para colaborar con empresas y ayudarnos mutuamente. También esperamos seguir con el convenio con Telpark (la firma que gestiona aparcamientos en el centro urbano) para apoyar a nuestros clientes.