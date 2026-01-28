Política
Discrepancias entre el PP y el Gobierno sobre la población de Marbella
La discrepancia entre las cifras de población de Marbella, según el Ayuntamiento y el INE, supone una pérdida de unos cuatro millones de euros para el Consistorio
¿Cuántos vecinos tiene Marbella? Un dato tan aparentemente objetivo genera discrepancias entre el equipo de Gobierno, del PP, y el Ejecutivo central.
El Ayuntamiento cifra los habitantes del municipio en 173.420 empadronados a 1 de enero de 2026 tras sumar cerca de 7.000 personas durante el año pasado.
El Instituto Nacional de Estadística (INE), que depende del Gobierno central, rebaja la población a 159.786 personas, unos 13.600 vecinos menos que los que calcula el Consistorio.
La diferencia entre ambas cifras se traduce en unos cuatro millones de euros que el Ayuntamiento, fuertemente endeudado y sometido a un plan de ajuste, deja de percibir procedentes de la Participación del municipio en los Ingresos del Estado, que, entre otros baremos, se calcula en función del número de habitantes de derecho de una localidad.
«Se trata de un grave perjuicio para la prestación de los servicios públicos», señaló este martes el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero.
El edil reclamó un ajuste «realista y justo de las cifras oficiales», en alusión a las del INE.
Suscríbete para seguir leyendo
- El economato solidario de Marbella reparte 50.000 kilos de alimentos a familias con dificultades económicas
- Una residencia en la encrucijada
- El Ayuntamiento de Marbella entrega subvenciones de 210.000 euros a 30 entidades deportivas en 2025
- Marbella rinde homenaje a la memoria de Remedios Nieto
- Fuerte Group, adjudicataria provisional de la residencia Tiempo Libre de Marbella
- Nueve años de cárcel por matar a un DJ tras disparar al techo en una fiesta ilegal en Marbella
- Comienzan las polémicas obras del complejo deportivo de Nueva Andalucía
- Protección Civil de Marbella incorpora nuevos equipos y dispositivos para reforzarse ante las emergencias