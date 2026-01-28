Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Discrepancias entre el PP y el Gobierno sobre la población de Marbella

La discrepancia entre las cifras de población de Marbella, según el Ayuntamiento y el INE, supone una pérdida de unos cuatro millones de euros para el Consistorio

Existen discrepancias entre el Ayuntamiento y el Gobierno sobre los habitantes de Marbella.

Existen discrepancias entre el Ayuntamiento y el Gobierno sobre los habitantes de Marbella. / L.O.

Marcel Vidal

Marbella

¿Cuántos vecinos tiene Marbella? Un dato tan aparentemente objetivo genera discrepancias entre el equipo de Gobierno, del PP, y el Ejecutivo central.

El Ayuntamiento cifra los habitantes del municipio en 173.420 empadronados a 1 de enero de 2026 tras sumar cerca de 7.000 personas durante el año pasado.

El Instituto Nacional de Estadística (INE), que depende del Gobierno central, rebaja la población a 159.786 personas, unos 13.600 vecinos menos que los que calcula el Consistorio.

La diferencia entre ambas cifras se traduce en unos cuatro millones de euros que el Ayuntamiento, fuertemente endeudado y sometido a un plan de ajuste, deja de percibir procedentes de la Participación del municipio en los Ingresos del Estado, que, entre otros baremos, se calcula en función del número de habitantes de derecho de una localidad.

«Se trata de un grave perjuicio para la prestación de los servicios públicos», señaló este martes el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero.

El edil reclamó un ajuste «realista y justo de las cifras oficiales», en alusión a las del INE.

