Presentan mil firmas para reclamar un complejo deportivo en Nueva Andalucía

Opción Sampedreña (OSP) presentó el martes más de mil firmas recogidas entre vecinos y entidades deportivas del municipio para solicitar al equipo de Gobierno que inicie ya las actuaciones para construir unas infraestructuras deportivas en Nueva Andalucía.

La demora de años para ejecutar un proyecto con el que dotar de un equipamiento deportivo al distrito evidencia la «incapacidad» del Gobierno local para gestionar grandes actuaciones estratégicas, según señaló el concejal de la formación sampedreña, Manuel Osorio.

«Los grandes perjudicados (por al retraso en las obras de las instalaciones deportivas en Nueva Andalucía) son los niños y los jóvenes, que llevan años sin poder practicar deporte en su barrio», señaló el edil.

La formación sampedreña recordó que el Ayuntamiento demolió en 2022 unas instalaciones deportivas en Nueva Andalucía con el compromiso de edificar unas nuevas en seis meses. Pero cuatro años después, el distrito carece de la infraestructura.

«Hay continuos cambios de criterio en los plazos, en la financiación, en el proyecto. Se improvisa y, mientras tanto, San Pedro y Nueva Andalucía no tienen las instalaciones», señaló el concejal de OSP.

El Ayuntamiento de Marbella maneja la «previsión» de que un campo de fútbol 11 entre en funcionamiento en el transcurso del año y que la pista de atletismo esté finalizada en 2027. A partir de ese año, comenzarán las actuaciones para construir una piscina.