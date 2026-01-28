El PSOE pide ayudas para proteger a los comercios de cercanía de Marbella

El PSOE pidió este martes al equipo de Gobierno de Marbella medidas de apoyo a los empresarios de proximidad del municipio, que se enfrentan a serias dificultades para competir contra las grandes superficies comerciales, a lo que se suman los cambios en los hábitos de consumo de los clientes, las ventas a través de Internet y la digitalización del sector.

La formación socialista propone al Ayuntamiento un plan municipal de impulso a la economía urbana y del comercio de proximidad que incluya la creación de campañas de sensibilización en fechas clave para las pymes, como los periodos de rebajas; o el desarrollo de herramientas digitales de fidelización y soluciones logísticas de reparto a domicilio.

El PSOE plantea también la creación de un inventario de negocios de cercanía que se encuentren próximos al traspaso para ponerlos en contacto con emprendedores y garantizar el relevo generacional; y ayudas directas para el inicio de la actividad o el pago de los alquileres de los locales.

La formación socialista pide también una «simplificación real» de la administración que facilite los procedimientos de apertura y continuidad de los negocios y una revisión de las tasas.

«El pequeño comercio no es sólo un motor de empleo y actividad económica, sino un pilar fundamental para la cohesión social, que garantiza barrios vivos, seguros y con identidad propia. Ofrece también un servicio cercano y evita los desplazamientos de la población», señaló la portavoz municipal del PSOE, Isabel Pérez.

«Es imprescindible que el Ayuntamiento ponga en marcha una estrategia local que vaya más allá de medidas puntuales y que entienda el comercio como un elemento transversal de la ciudad», señaló Pérez, cuya formación presentará la iniciativa en la sesión plenaria de enero, que la Corporación municipal celebra el viernes.

Incremento de los alquileres

La presidenta de la asociación de los comerciantes del casco antiguo de Marbella, Carola Herrero, advirtió el martes en una entrevista en La Opinión de Málaga de que la subida de los precios de los alquileres de los establecimientos dificulta que los empresarios abran negocios de barrio, como supermercados, panaderías, papelerías, librerías o jugueterías.

Noticias relacionadas

Herrero lamentó también las dificultades que, en su opinión, encuentran los vecinos de Marbella para acceder al casco antiguo ante la escasez de plazas de aparcamiento a precios asequibles y aseguró que las compras telemáticas han eliminado clientes potenciales a las pymes del centro urbano.