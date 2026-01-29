Deseos de una Marbella limpia

Alumnos de segundo de Primaria del colegio público Los Olivos, en Marbella, han puesto en marcha una idea pionera y creativa para dar respuesta a uno de los problemas más cotidianos en los espacios públicos del municipio, la suciedad que generan los chicles y las cáscaras de pipas en calles y plazas.

Los estudiantes han diseñado un recipiente específico con el lema ‘Tira el chicle y pide un deseo’ para incentivar a los consumidores a deshacerse de las gomas de mascar de una forma más responsable.

El Ayuntamiento instalará el recipiente en una plaza próxima al colegio, junto a la ‘pipelera’ que también han creado los estudiantes para el depósito de las cáscaras de pipas.

El trabajo forma parte de un proyecto que estimula a los estudiantes a detectar situaciones mejorables, investigarlas y proponer soluciones reales en colaboración con la administración.

«Lo más importante es que los alumnos comprueben que su esfuerzo tiene un resultado tangible y útil para la localidad. Eso hace que el aprendizaje sea mucho más significativo», señala Víctor García, el director de un colegio que desarrolla desde hace años diferentes programas innovadores vinculados a la educación emocional, el uso de herramientas digitales, el teatro y la transformación de espacios.

«Somos un centro muy dinámico. Todos sumamos para formar ciudadanos más comprometidos», señala el director de un colegio con más de 50 años de funcionamiento.