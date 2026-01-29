Cultura
Imanol Arias y María Barranco actúan el domingo en San Pedro Alcántara
El centro de Artes Escénicas La Alcoholera de San Pedro Alcántara acogerá hasta mayo una quincena de espectáculos, comenzando el domingo con la obra 'Mejor no decirlo'
San Pedro Alcántara contará hasta mayo con cerca de 15 espectáculos en el centro de Artes Escénicas La Alcoholera.
La primera actuación será el domingo, a las 19.00 horas, con la obra ‘Mejor no decirlo’, protagonizada por los actores Imanol Arias y María Barranco.
La programación incluye obras como ‘Tuyo Cid’, que se desarrollará el 7 de febrero a las 20.00 horas; el teatro benéfico ‘8 Mujeres’, que se representará el 14 de febrero; o ‘La Reina Brava’, de Las Niñas de Cádiz, que se podrá ver el 7 de marzo.
La agenda cultural incluye un festival de títeres y marionetas, que contará con siete funciones y entradas a un precio único de cinco euros.
La primera actuación será la obra ‘Got pop’, que se desarrollará el 8 de febrero a las 12.00 horas; y la segunda, ‘Peneque’, que se interpretará el 21 de febrero a las 18.00 horas.
«El VI Festival de Títeres y Marionetas ya está consolidado como un referente comarcal y andaluz, así como la tradicional campaña de teatro escolar, con funciones matinales dirigidas exclusivamente a centros educativos», señala el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García.
