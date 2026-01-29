OSP pide actuar ya ante el deterioro de El Salto del Agua, en San Pedro Alcántara

Zonas ajardinadas y parques infantiles sin apenas mantenimiento, calles sin asfaltar o proliferación de mosquitos.

Opción Sampedreña (OSP) pidió este miércoles al Ayuntamiento que ponga en marcha un plan de actuaciones para revertir el deterioro que padece el Salto del Agua, la zona residencial nacida junto al emblemático estanque del mismo nombre, de más de un siglo de antigüedad y que formó parte de la red hidráulica de la colonia agrícola a partir de la cual se desarrolló San Pedro Alcántara.

«El deterioro del barrio es grave», señaló ayer el portavoz de la formación sampedreña Manuel Osorio, que visitó en los días previos la zona con parte de los vecinos.

«Durante años no se ha ejecutado ninguna mejora, por lo que la situación del barrio se ha agravado con el transcurso del tiempo», agregó el edil sampedreño, que advirtió también de las deficiencias en accesibilidad, movilidad y seguridad vial.

Moción

La formación sampedreña tiene previsto presentar una moción en la sesión plenaria de enero, que la Corporación municipal celebra el jueves, para solicitar medidas para recuperar las zonas ajardinadas y mejorar el parque de ocio infantil; reordenar los contenedores de basura; renovar la iluminación, escaleras y acerados; sustituir badenes; y mejorar la accesibilidad del barrio.

«Son actuaciones concretas y realistas. Son también actuaciones necesarias, asumibles y de justicia para unos vecinos que pagan impuestos como los del resto del municipio», apuntó el concejal de OSP.

Parte de las medidas que la formación sampedreña presentará en la sesión plenaria de enero fueron aprobadas por la Corporación local en un pleno de 2021, pero ninguna de ellas, señala OSP, se ha ejecutado.

«La barriada de El Salto del Agua necesita una mejora urgente», agregó el edil.

Movilización vecinal

Los vecinos de El Salto del Agua se movilizaron en 2021 para limpiar el pantanillo que da nombre a la barriada y acabar con los malos olores que se desprendían del agua estancada y el aumento de los mosquitos; y evitar que el estanque se convirtiera en un foco de contaminación.

La asociación vecinal de la zona hizo un llamamiento a los residentes a través de las redes sociales para ejecutar unas actuaciones que reclama al Ayuntamiento.

