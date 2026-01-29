Sucesos
Siete detenidos en Marbella por los dos tiroteos de Las Albarizas
La Policía Nacional asegura que un enfrentamiento entre dos familias originó los incidentes. Los agentes intervienen dos armas de fuego, munición, diversas armas simuladas y dinero en efectivo
La Policía Nacional ha detenido a siete personas por su presunta implicación en dos tiroteos que se han producido recientemente en el barrio de Las Albarizas, en Marbella. Los dos incidentes con armas de fuego están vinculados y tendrían como trasfondo desavenencias sentimentales entre dos familias del municipio. La Comisaría Provincial ha informado este jueves de que entre los arrestados están los autores de los disparos. En ninguno de los enfrentamientos se registraron heridos.
Los hechos se produjeron los días 2 de diciembre y 3 de enero. Las correspondientes investigaciones del Grupo de Homicidios (UDEV II) de Marbella llevaron a los agentes hasta las dos familias enfrentadas. Esta mañana, un gran despliegue policial con más de medio centenar de efectivos ha culminado con dos registros domiciliarios en los que se han intervenido dos pistolas reales, munición, diversas armas simuladas, y dinero en efectivo.
Además de los agentes de Homicidios, en la operación han participado miembros del Grupo de Estupefacientes II y UPR de esa misma plantilla policial, apoyados de otras unidades a nivel provincial y central, incluidos Medios Aéreos, Guías Caninos, GOES y GOIT.
- El economato solidario de Marbella reparte 50.000 kilos de alimentos a familias con dificultades económicas
- Marbella rinde homenaje a la memoria de Remedios Nieto
- Carola Herrero, asociación de comerciantes del Centro Histórico de Marbella: «La subida de los alquileres en el casco antiguo impide abrir negocios de barrio»
- Nueve años de cárcel por matar a un DJ tras disparar al techo en una fiesta ilegal en Marbella
- Comienzan las polémicas obras del complejo deportivo de Nueva Andalucía
- Una residencia en la encrucijada
- Marbella paga 17.000 euros para utilizar distintivos de calidad en sus playas
- Más del 25% de facultativos del Hospital Costa del Sol de Marbella se marcharía si consigue otra plaza