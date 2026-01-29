Siete detenidos en Marbella por los dos tiroteos de Las Albarizas

La Policía Nacional ha detenido a siete personas por su presunta implicación en dos tiroteos que se han producido recientemente en el barrio de Las Albarizas, en Marbella. Los dos incidentes con armas de fuego están vinculados y tendrían como trasfondo desavenencias sentimentales entre dos familias del municipio. La Comisaría Provincial ha informado este jueves de que entre los arrestados están los autores de los disparos. En ninguno de los enfrentamientos se registraron heridos.

Los hechos se produjeron los días 2 de diciembre y 3 de enero. Las correspondientes investigaciones del Grupo de Homicidios (UDEV II) de Marbella llevaron a los agentes hasta las dos familias enfrentadas. Esta mañana, un gran despliegue policial con más de medio centenar de efectivos ha culminado con dos registros domiciliarios en los que se han intervenido dos pistolas reales, munición, diversas armas simuladas, y dinero en efectivo.

Además de los agentes de Homicidios, en la operación han participado miembros del Grupo de Estupefacientes II y UPR de esa misma plantilla policial, apoyados de otras unidades a nivel provincial y central, incluidos Medios Aéreos, Guías Caninos, GOES y GOIT.