Política
Congeladas las pensiones de 25.000 vecinos de Marbella por el no al decreto ómnibus
El decreto, rechazado en el Congreso, también afecta a los autónomos de Marbella y San Pedro, además de dejar sin ayudas a 800.000 familias vulnerables, según Isabel Pérez, diputada socialista
Unos 25.000 vecinos de Marbella y San Pedro verán sus pensiones congeladas tras el rechazo de PP, Vox y Junts al decreto ómnibus del Gobierno central en el Congreso, según señaló este jueves la diputada nacional marbellí del PSOE, Isabel Pérez.
«Se trata de una pérdida de poder adquisitivo derivada directamente de la negativa de la oposición a convalidar las medidas sociales y económicas propuestas», explicó la diputada.
El rechazo al decreto afecta también a los trabajadores autónomos del municipio, «un colectivo fundamental para la economía de Marbella y San Pedro», señaló la diputada socialista.
«La postura del PP ha dejado desprotegidos a millones de personas e importantes sectores productivos, con un impacto local severo sobre los pensionistas y trabajadores de Marbella y San Pedro Alcántara», agregó.
El rechazo al decreto deja en el aire ayudas para 800.000 familias vulnerables y elimina el soporte vital para los vecinos afectados por la dana y las personas que han perdido algún bien en incendios forestales, señaló la diputada nacional
