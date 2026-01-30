IU pide reabrir ya el centro de atención a las personas sin hogar en Marbella

El coordinador local de IU, Manuel Núñez, exigió este jueves la reapertura inmediata del centro de atención a las personas sin hogar, cerrado desde hace más de un mes tras la finalización del contrato entre el Ayuntamiento y Cruz Roja, que gestionó el servicio desde su apertura, hace ocho años.

El responsable de la coalición de izquierdas en Marbella aseguró que el cierre de la prestación, pionera en Andalucía cuando entró en funcionamiento, muestra la «falta de previsión» del equipo de Gobierno y una gestión «absolutamente negligente, que deja a las personas más vulnerables sin una solución inmediata, menos aún en los meses de invierno».

«La retirada del convenio con la Cruz Roja no se explica ni se justifica de manera convincente. El resultado es que hoy no hay ningún servicio operativo para las personas sin hogar», señaló Núñez.

El coordinador de IU aseguró que la decisión del Ayuntamiento de sacar el servicio a concurso público para que una empresa asuma su gestión es «convertir la atención a las personas sin hogar en un negocio, lo cual es un despropósito». «Antes había una organización sin ánimo de lucro , sensibilidad social y trabajo contrastado. Ahora se abre la puerta a que una empresa obtenga beneficios económicos», señaló Núñez.

El centro de atención a las personas sin hogar, que contaba con locales en Marbella y San Pedro Alcántara, ofrecía a sus usuarios servicios de acompañamiento social, higiene, alimentación, atención psicológica u orientación laboral.