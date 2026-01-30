El sector inmobiliario de lujo de Marbella prevé un incremento de reservas para San Valentín 2026

Los inmuebles más exclusivos de Marbella y los municipios próximos y San Valentín se preparan para disfrutar de un idilio de lujo a mediados de febrero en el corazón de la Costa del Sol.

La coincidencia del Día de los Enamorados, que caerá en sábado, con periodos vacacionales en países como Francia e Irlanda hace que el sector inmobiliario del lujo confíe en registrar un importante incremento de las reservas en torno al tercer fin de semana del próximo mes, con estancias más largas o escapadas de varias jornadas.

«La demanda en torno a San Valentín lleva años creciendo, pero en 2026 el aumento será más evidente», vaticina Javier Nieto, CEO de Pure Living Properties, una agencia inmobiliaria especializada en el segmento del lujo, ubicada en la Milla de Oro de Marbella.

«El municipio se ha posicionado como uno de los mejores destinos para celebrar el amor. Ofrece privacidad, gastronomía y villas espectaculares», señala.

Los periodos vacacionales en Francia e Irlanda se sumará este año a las habituales llegadas de parejas desde Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Marruecos o Suecia que buscan en Marbella vistas al mar en ubicaciones en la Milla de Oro, especialmente cerca de Puerto Banús; restaurantes; playas; y centros comerciales.

Al aumento de la demanda se une la especialización del servicio de concierge, que facilita a las parejas aquello que puedan necesitar durante su estancia en Marbella, como reservas en restaurantes, experiencias gastronómicas privadas, tratamientos de bienestar o propuestas románticas diseñadas a medida, como paseos en velero por el mar Mediterráneo.

«El lujo actual no consiste sólo en una villa espectacular, sino también en tener la tranquilidad de que todo está organizado y pensado al detalle», señala el CEO de la agencia inmobiliaria.

Entre las propiedades de Pure Living Properties más demandas por los enamorados para celebrar San Valentín en Marbella destaca Villa Auréline, ubicada junto al mar, con jardín privado y piscina y cuyo alquiler ronda los 4.000 euros al día.

También destacan Villa Msasa, cuya bodega excavada en roca natural, chimenea y piscina se pueden disfrutar por 3.250 euros al día; o Villa Azara,que ofrece spa, jacuzzi, jardines, piscinas interior y exterior y un privilegiado entorno natural a cambio de 2.900 euros cada jornada.