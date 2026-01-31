Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

Marbella acoge el congreso nacional de la Asociación de Pancreatología

Más de 250 profesionales sanitarios, tanto nacionales como internacionales, se dan cita en Marbella para la XIX edición de la Reunión de la Asociación Española de Pancreatología

El congreso nacional de la Asociación de Pancreatología se celebra en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez de Marbella.

Marcel Vidal

Marbella

El Palacio de Congresos Adolfo Suárez, de Marbella, acoge la XIX edición de la Reunión de la Asociación Española de Pancreatología, que reúne a más de 250 profesionales sanitarios procedentes de diferentes municipios de España y del extranjero.

El evento tiene carácter bianual y cuenta con la participación de ponentes nacionales e internacionales de reconocido prestigio.

El programa, que busca favorecer el intercambio de conocimiento y la actualización de los profesionales, aborda la patología pancreática benigna y maligna y las novedades principales en diagnósticos y terapias, destaca la presidenta de la Asociación Española de Pancreatología, Emma Martínez.

Para la jefa del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Costa del Sol y presidenta del comité organizador, Ángeles Pérez, «la celebración del encuentro en Marbella es el resultado de un proceso de trabajado iniciado hace dos años y de la colaboración entre el hospital, la asociación científica y las instituciones».

El congreso incluye un curso de endoscopia dedicado a la patología biliopancreática.

TEMAS

