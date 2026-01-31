Playas
Marbella retira 1.500 toneladas de cañas del litoral tras el temporal
La playa La Víbora, en el distrito de Las Chapas, ha perdido una importante cantidad de arena
El Ayuntamiento de Marbella ha retirado cerca de 1.500 toneladas de cañas y restos vegetales del litoral acumulados tras los temporales que ha azotado al municipio y al resto de la provincia de Málaga en los últimos días.
Las lluvias y las fuertes rachas de viento que han rolado en el municipio han afectado de manera especial a las playas La Fontanilla, Casablanca y Nagüeles, en el centro urbano de Marbella; y El Alicate y La Víbora, ubicadas en el distrito de Las Chapas.
En la playa La Víbora se ha registrado además una importante pérdida de arena y han aparecido cortes provocados por las salidas de aguas pluviales y las fuertes escorrentías que ha provocado la lluvia.
En diferentes playas de Las Chapas se han producido también importantes acumulaciones de broza y cañas arrastradas por el mar.
El Ayuntamiento ha previsto un dispositivo integrado por doce operarios de limpieza manual y tres retroexcavadoras con maquinista, dos palas cargadoras, un tractor con remolque y dos dumpers articulados de diez y siete toneladas para devolver la normalidad a las playas.
Entre otras actuaciones, los operarios realizan acopios de cañas en diferentes zonas del litoral del municipio, como Realejo, El Alicate, El Cable o Cabopino, para ser retirados en camiones.
Los operarios limpian también los diferentes accesos al litoral, de unos 27 kilómetros de longitud, y adecentan las infraestructuras de las playas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El economato solidario de Marbella reparte 50.000 kilos de alimentos a familias con dificultades económicas
- Carola Herrero, asociación de comerciantes del Centro Histórico de Marbella: «La subida de los alquileres en el casco antiguo impide abrir negocios de barrio»
- Siete detenidos en Marbella por los dos tiroteos de Las Albarizas
- Nueve años de cárcel por matar a un DJ tras disparar al techo en una fiesta ilegal en Marbella
- Comienzan las polémicas obras del complejo deportivo de Nueva Andalucía
- Marbella paga 17.000 euros para utilizar distintivos de calidad en sus playas
- Congeladas las pensiones de 25.000 vecinos de Marbella por el no al decreto ómnibus
- Discrepancias entre el PP y el Gobierno sobre la población de Marbella