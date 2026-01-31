Marbella retira 1.500 toneladas de cañas del litoral tras el temporal

El Ayuntamiento de Marbella ha retirado cerca de 1.500 toneladas de cañas y restos vegetales del litoral acumulados tras los temporales que ha azotado al municipio y al resto de la provincia de Málaga en los últimos días.

Las lluvias y las fuertes rachas de viento que han rolado en el municipio han afectado de manera especial a las playas La Fontanilla, Casablanca y Nagüeles, en el centro urbano de Marbella; y El Alicate y La Víbora, ubicadas en el distrito de Las Chapas.

En la playa La Víbora se ha registrado además una importante pérdida de arena y han aparecido cortes provocados por las salidas de aguas pluviales y las fuertes escorrentías que ha provocado la lluvia.

En diferentes playas de Las Chapas se han producido también importantes acumulaciones de broza y cañas arrastradas por el mar.

El Ayuntamiento ha previsto un dispositivo integrado por doce operarios de limpieza manual y tres retroexcavadoras con maquinista, dos palas cargadoras, un tractor con remolque y dos dumpers articulados de diez y siete toneladas para devolver la normalidad a las playas.

Entre otras actuaciones, los operarios realizan acopios de cañas en diferentes zonas del litoral del municipio, como Realejo, El Alicate, El Cable o Cabopino, para ser retirados en camiones.

Los operarios limpian también los diferentes accesos al litoral, de unos 27 kilómetros de longitud, y adecentan las infraestructuras de las playas.