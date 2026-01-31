Prisión provisional para los presuntos autores de los tiroteos entre familias en Marbella por disputas sentimentales

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de los dos presuntos autores de los disparos en dos tiroteos entre dos familias que tuvieron lugar en diciembre y enero en Marbella por desavenencias "de índole sentimental", según han informado este sábado fuentes policiales.

La Policía Nacional detuvo este jueves a un total de siete personas, entre los que estaban estas dos personas, las principales responsables de los tiroteos del 2 de diciembre y el 3 de enero, en los que no constan heridos de bala.

Intervención policial

Más de medio centenar de agentes participaron en un amplio dispositivo policial, que efectuó dos registros en domicilios de esta localidad malagueña.

La Policía intervino dos armas cortas de fuego, munición, varias armas simuladas y dinero en efectivo.

Los dos tiroteos se produjeron, con una diferencia de un mes, en la zona de las Albarizas, a plena luz del día, el primero de ellos en la terraza de una cafetería.

La Policía, que abrió una investigación tras los hechos, determinó que ambos sucesos estaban relacionados entre sí y que tienen como trasfondo las desavenencias sentimentales entre dos familias.