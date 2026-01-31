La Seguridad Social pide a Marbella 12 millones de euros de causas judiciales

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) reclama al Ayuntamiento de Marbella 12 millones de euros obtenidos en causas judiciales por corrupción relacionadas con los años de gestión municipal del GIL.

La TGSS entiende que el Ayuntamiento debe destinar ese importe a reducir la deuda que el Consistorio mantiene con el ente tutelado por la Administración Central, que ronda los 290 millones de euros.

La Corporación municipal, sin embargo, aprobó por unanimidad en un pleno de 2018 un acuerdo para pagar servicios públicos con una cuantía que la Justicia embargó al exasesor de Urbanismo del GIL, Juan Antonio Roca, en los casos Malaya y Saqueo I y II.

La TGSS pide ahora al Ayuntamiento que anule aquel acuerdo plenario, propuesta que la Corporación municipal rechazó este viernes, en la sesión plenaria de enero, con los votos a favor del PP y Opción Sampedreña y la abstención del PSOE y Vox.

«La reclamación carece de fundamento jurídico. Aquel acuerdo plenario permitió devolver a los vecinos de Marbella fondos recuperados tras el mayor caso de corrupción sufrido por una ciudad de España. El Ayuntamiento no renunciará a su defensa de la autonomía local ni al compromiso con el interés general», señaló el portavoz municipal y delegado de Hacienda, Félix Romero.

El PSOE recuerda que el desacuerdo entre la TGSS y el Ayuntamiento se originó después de que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, recibiera el cheque de los 12 millones de euros una semana antes de la aprobación y la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que incluían una disposición adicional que permitía a Marbella usar los fondos para servicios públicos en lugar de destinarlos a pagar la deuda.

«Ese tremendo error nos lleva a esta situación ocho años después. Todos estamos de acuerdo en que ese dinero hay que destinarlo a la ciudad, pero ¿por qué la alcaldesa no se espero una semana para hacerse una fotografía sosteniendo el cheque?», se preguntó el concejal del PSOE, Javier Porcuna.

El edil cree que, a pesar de que la Corporación local haya rechazado la petición de nulidad del acuerdo plenario de 2018 que solicita la TGSS, el desacuerdo entre los entes «tendrá recorrido». «En el próximo mandato nos volverá a caer la piedra encima», señaló.

El Tribunal Supremo sentenció en la primavera de 2024 que el sistema de fraccionamiento que acordaron el Ayuntamiento y el Gobierno central para la liquidación de la deuda con el TGSS es válido.