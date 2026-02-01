Una calle para la voz que narró la expansión de Marbella

Se hizo locutor de radio a finales de la década de los 60 del siglo XX para contar al mundo la apertura al turismo de Marbella, el modesto pueblo de calles terrizas y casas blancas a orillas del mar Mediterráneo en el que nació en 1925.

Tras una estancia en Madrid donde probó fortuna en el cine y conoció a su mujer, Juan Carlos Reina regresó a Marbella en 1958 para ponerse al frente de Radio Marbella, una emisora que nació para contrarrestar la propaganda antifranquista que se difundía desde Marruecos y se convirtió en un pilar de la sociedad marbellí de aquella época.

«Igual que se le consultaba al alcalde, al cura, al médico o al juez, también se le consultaba a él», recordó su hijo Miguel Ángel en una entrevista en La Opinión de Málaga.

Decano de los periodistas radiofónicos del municipio, hijo de un sindicalista de la UGT y fundador de Alianza Popular en la Marbella de la Transición a la democracia, Reina contará con una calle en el municipio que preservará su memoria para siempre después de que la Corporación municipal aprobara la propuesta en la sesión plenaria de enero.

El reconocimiento se sumará a la distinción de Hijo Predilecto que recibió, a título póstumo, en 2010.

Testigo directo de los momentos clave de Marbella, que relató o comentó en tertulias hasta prácticamente el final de sus días, fue el primer periodista que retransmitió los partidos de fútbol del Atlético de Marbella desde el campo Francisco Norte, desaparecido hace años.

También puso en marcha festivales locales en los que participaron artistas como Rocío Jurado y en una de cuyas ediciones conoció a Pipi Calzaslargas. Nunca votó al GIL, pero confió en que Jesús Gil mejorara Marbella.

«Fue una de las voces más reconocibles de Marbella y un firme defensor de las tradiciones, la cultura y la vida social» del municipio, señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

«Dar su nombre a una calle supone afirmar que su memoria sigue viva y que su aportación forma parte del patrimonio colectivo de la ciudad. Siempre se refirió a Marbella con cercanía, honestidad y un sentido profundo de la responsabilidad que le caracterizó durante su trayectoria profesional», agrega la alcaldesa sobre Reina, nacido en la emblemática calle El Peral.

Ejemplo de esfuerzo

La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, destaca que Reina «fue, durante décadas, la voz, la memoria y el corazón de Marbella».

«Decir su nombre es evocar la historia reciente de la ciudad, llevó el ADN de Marbella desde la cuna, representó como nadie la cultura del esfuerzo. Desde sus inicios como aprendiz de mecánica a los 15 años, pasando por su etapa en Renfe hasta convertirse en el referente del periodismo que todos conocimos. Su vida fue ejemplo de superación constante y contribuyó a la proyección de Marbella», agrega.

«El currículum de Reina es impecable y su homenaje es merecido. Por supuesto, también lo apoyamos», apunta el concejal de Opción Sampedreña, Manuel Osorio.

Para Vox, «este tipo de iniciativas contribuyen a preservar la memoria colectiva y a poner en valor a personas que han trabajado con honestidad y dedicación al servicio de la comunidad».

Noticias relacionadas

«Es un homenaje justo y merecido. Reiteramos el compromiso con un callejero municipal que refleje la historia, los valores y las personas que han dejado una huella positiva en Marbella», agrega.