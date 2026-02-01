Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EmbalsesRescate senderistaCalle CabelloTerrenos RepsolDesliz eróticoMálaga CFApertura en MálagaLidl en MálagaPaella gigante
instagramlinkedin

Sanidad

Curso de Ecografía en Enfermedad Inflamatoria Intestinal en Marbella

Los asistentes han abordado patologías como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa

Parte de los profesionales que han participado en el curso.

Parte de los profesionales que han participado en el curso. / l.o.

Marcel Vidal

Marbella

El Hospital Universitario Costa del Sol ha acogido la I edición del Curso de Ecografía en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, una iniciativa organizada por la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva, que sitúa al centro como referente el abordaje integral de esta patología.

Ante el desafío sociosanitario que suponen patologías como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa y siguiendo la estrategia de monitorización continua de la actividad de estas patologías, el curso busca potenciar el ámbito formativo en Andalucía en pacientes con estas patologías, mediante el uso de herramientas no invasivas y fiables, como el Pocus, una técnica médica que utiliza ecografías realizadas directamente a pie de cama o en emergencias.

A través de una metodología presencial que ha incluido sesiones con diversos casos reales supervisados por expertos, la iniciativa refuerza el compromiso con la personalización del tratamiento y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

El curso, de carácter teórico-práctico, ha estado dirigido a especialistas en Aparato Digestivo con dedicación a la enfermedad inflamatoria intestinal a residentes de cuarto año.

Además, ha tenido como objetivo impulsar la formación en ecografía intestinal como herramienta clave en el diagnóstico, seguimiento y detección de complicaciones en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.

Noticias relacionadas

La implicación del Hospital de la Costa del Sol en esta actividad formativa ha sido especialmente relevante.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents