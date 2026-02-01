Sanidad
Curso de Ecografía en Enfermedad Inflamatoria Intestinal en Marbella
Los asistentes han abordado patologías como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa
El Hospital Universitario Costa del Sol ha acogido la I edición del Curso de Ecografía en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, una iniciativa organizada por la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva, que sitúa al centro como referente el abordaje integral de esta patología.
Ante el desafío sociosanitario que suponen patologías como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa y siguiendo la estrategia de monitorización continua de la actividad de estas patologías, el curso busca potenciar el ámbito formativo en Andalucía en pacientes con estas patologías, mediante el uso de herramientas no invasivas y fiables, como el Pocus, una técnica médica que utiliza ecografías realizadas directamente a pie de cama o en emergencias.
A través de una metodología presencial que ha incluido sesiones con diversos casos reales supervisados por expertos, la iniciativa refuerza el compromiso con la personalización del tratamiento y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.
El curso, de carácter teórico-práctico, ha estado dirigido a especialistas en Aparato Digestivo con dedicación a la enfermedad inflamatoria intestinal a residentes de cuarto año.
Además, ha tenido como objetivo impulsar la formación en ecografía intestinal como herramienta clave en el diagnóstico, seguimiento y detección de complicaciones en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.
La implicación del Hospital de la Costa del Sol en esta actividad formativa ha sido especialmente relevante.
