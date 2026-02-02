Cultura
El Ateneo Cultural de Marbella busca una sede municipal para desarrollar su labor cultural
El Ateneo Cultural de Marbella, a la espera de una sede municipal, ha iniciado una ronda de contactos con espacios colaboradores para desarrollar su programación cultural en el municipio
La asociación Ateneo Cultural de Marbella, creada recientemente, busca un espacio en el municipio en el que poder desarrollar su labor.
En este sentido, el colectivo cultural ha iniciado la tramitación para solicitar una sede al Ayuntamiento de Marbella. Mientras la tramitación se resuelve, el Ateneo Cultural ha articulado una red de espacios colaboradores para desarrollar su programación e invita a los vecinos a que se sumen al proyecto.
«La asociación está llevando a cabo una ronda de contactos con diferentes espacios culturales del municipio y ha encontrado una acogida maravillosa y una demanda clara de lugares alternativos que complementen la oferta existente», señala el presidente de la asociación cultural de Marbella, Julio Arias.
«Reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de la cultura en general y, muy especialmente, con el talento local. Los comienzos de cualquier proyecto requieren esfuerzo y trabajo constante para detectar las necesidades reales de la ciudad», agrega.
Así, por ejemplo, Ateneo Cultural de Marbella ha organizado la presentación de la novela fantástica Hijos de Edos, escrita por los hermanos Daniel y Adrián Márquez Miranda.
La ficción está diseñada para atrapar desde la primera página y construye un universo detallado y una trama con un ritmo que mantiene la intriga, ofreciendo un viaje lleno de aventura, misterio y combates bien narrados. «Lo que hace especial a este libro es su frescura», señala el presidente del colectivo cultural.
