Diseño artístico de las barcas de moragas de las playas de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha encargado al artista Curro Leyton la renovación de la ornamentación artística de las barcas de moragas, símbolos de la cultura marinera local, con un estilo cubista y referencias mediterráneas

Curro Leyton muestra cómo han quedado las nuevas barcas de moraga de Marbella.

Curro Leyton muestra cómo han quedado las nuevas barcas de moraga de Marbella. / L. O.

Marcel Vidal

Marbella

Las barcas de moragas de las playas de Marbella contarán con una renovada ornamentación artística.

El proyecto incluye el diseño y la ejecución de pintura artística en estos elementos, considerados símbolos de la cultura marinera local.

Para su desarrollo, el Ayuntamiento de Marbella ha contado con el artista Curro Leyton, cuya trayectoria y vínculo con la localidad permiten reforzar el componente cultural y social de la actuación.

La acción parte de un proceso de análisis del entorno y de la identidad local y apuesta por la combinación de colores, formas, un estilo cubista y referencias al paisaje y a la tradición mediterránea.

En el caso de Marbella, las barcas de moragas estaban pintadas de azul y las de San Pedro Alcántara, en rojo y negro.

«La temática marina y los símbolos del entorno son una fuente inagotable de inspiración. El color y la geometría permiten que estas piezas respiren con la luz de nuestras playas», señala Curro Leyton, autor también del diseño que decora la fachada del Palacio de Ferias y Congresos.

