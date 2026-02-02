Marbella concentra la mayoría de pisos turísticos ilegales en Andalucía, y en España solo es superada por Madrid y Barcelona

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a las plataformas a distancia la existencia en Andalucía de 21.872 viviendas turísticas y temporales ilegales y les ha pedido que retiren sus anuncios. La regiones la que contabiliza el mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas, ya que es casi un cuarto de las 86.275 peticiones realizadas en el conjunto de España. Destaca especialmente la cantidad y presencia de las grandes urbes malagueñas en este informe. De hecho, la ciudad de Marbella concentra la mayoría de peticiones denegadas por el Ministerio en la región, con casi tres mil (2.993), seguida de Sevilla (2.659) y Málaga capital (1.845). De hecho, Marbella ocupa el tercer lugar del ranking nacional, solo superada por las dos grandes capitales del país: Madrid y Barcelona.

Y es que la provincia malagueña suma hasta siete municipios entre los 20 con mayor número de peticiones denegadas al ser ilegales entre ellos, además de Marbella y Málaga, Benalmádena (1.035), Fuengirola (719), Mijas (664), Torremolinos (617) y Estepona (505). Solo estas 7 poblaciones de la Costa del Sol suman un total de 8.378 pisos turísticos ilegales.

Municipios y CCAA con más solicitudes revocadas de pisos turísticos

Tras Andalucía figuran la Comunidad Valenciana (14.387), Canarias (13.726), Cataluña (13.350) o Madrid (5.893).

Las viviendas incluidas en estos listados son aquellas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos. Una vez notificados por el Ministerio, las distintas plataformas que operan en este sector "deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles", que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez, según ha subrayado el Ministerio en un comunicado.

De las 412.253 solicitudes de registro, 320.620 (78 %) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22 %) son de alquiler de temporada.

El Ministerio destaca la "anomalía" de la Comunidad de Madrid, donde el 83 % de las solicitudes corresponden a vivienda de temporada (21.978). Desde el pasado mes de julio, es obligatorio un código, que otorgan los Registradores de la Propiedad y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para poder comercializar en las plataformas los alquileres de corta duración.