Reconocen a Marbella como el mejor destino del turismo árabe en Europa

Marbella ha sido reconocida por la Organización del Turismo de la Liga Árabe (ATO) como el mejor destino en Europa en 2026 para los viajeros procedentes de aquella región del mundo.

El ente vinculado con el mundo del turismo internacional, que ya distinguió a Marbella con el mismo reconocimiento en 2024, ha premiado al municipio tras realizar estudios y evaluaciones profesionales sobre diferentes criterios, como la calidad de los servicios, la accesibilidad, la apertura cultural o la hospitalidad.

El informe destaca el proceso de modernización y desarrollo que ha hecho de Marbella un referente del turismo sostenible en un emplazamiento especialmente atractivo para el mercado árabe.

Felicitación a Marbella

El presidente de ATO, Bandar Fahad AlFehaid, ha felicitado a Marbella por el reconocimiento y ha expresado su interés en fortalecer «la colaboración futura de manera que contribuya al impulso del crecimiento turístico, al intercambio de experiencias y a la consecución de nuevos éxitos para ambas partes».

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado «la amistad que une a Marbella y a los países árabes» y ha afirmado que el reconocimiento «es fruto del esfuerzo de todos, del sector turístico y de las políticas municipales orientadas a reforzar» la proyección del municipio.

«Seguir construyendo puentes de cooperación cultural y económica es clave para consolidar un turismo de calidad y con impacto positivo en la economía local. Este hito refuerza la posición de Marbella en el mapa turístico global y nos anima a seguir avanzando en la captación de mercados de alto valor que contribuyen a la desestacionalización y a la generación de empleo», ha señalado.

La regidora ha asegurado que «nuestra voluntad es seguir estrechando la colaboración internacional y promover iniciativas que sigan consolidando a Marbella como uno de los destinos líderes de Europa».

En opinión de la regidora, el reconocimiento que ATO ha ofrecido a Marbella «supone un respaldo al modelo por el que venimos apostando desde hace años, basado en la excelencia, la diversificación de mercados y la sostenibilidad».

«Somos una localidad abierta, hospitalaria y preparada para acoger a visitantes de todo el mundo. Es un orgullo como administración y para el conjunto de la ciudad que instituciones del máximo nivel pongan en valor» la oferta de Marbella.

El municipio ha sido elegido recientemente uno de los diez destinos imprescindibles para viajar durante 2026.