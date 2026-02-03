Cenas y alojamientos de hotel desde 1.500 euros en San Valentín en Marbella

Hoteles y restaurantes de Marbella y su área de influencia ultiman sus propuestas de San Valentín, un evento que adquiere cada año más importancia en el sector de los servicios del municipio.

Entre las propuestas para el Día de Los Enamorados destacan las cenas o los paquetes que incluyen gastronomía, estancias en hoteles o propuestas de belleza y bienestar en entornos exclusivos.

El hotel Anantara Villa Padierna ofrece, desde 1.565 euros, a las parejas que se alojen en el establecimiento el 13 y 14 de febrero una habitación de lujo, un desayuno tipo buffet para dos personas; una consumición en uno de sus bares, acceso al spa y un masaje de 50 minutos de duración.

Propone también un menú con entrantes como ostras Gillardeau y granizado de manzana verde y lima o un brioche templado con caviar Beluga; y de platos principales, huevo de corral a 63 grados con parmentier de patata o lomo de rodaballo asado con pilpil de sus colágenos. El postre es un velouté de cacao al 70 por ciento con espuma de fresas y un toque de pimienta rosa.

La alternativa, de inspiración japonesa, cuenta con una selección de nigiris y platos como el tartar toro caviar o gratinado de cangrejo real Los comensales podrán completar el menú, abonando un complemento de hasta 120 euros, con champagne o vinos tintos y blancos.

El hotel Óbal, en el casco antiguo de Marbella, ofrece, por 220 euros por pareja, del 13 al 15 de febrero, una cena romántica, alojamiento en una habitación doble Premium o un desayuno tipo buffet.

El menú incluye una lubina a la plancha sobre puerros a baja temperatura y bisqué ligera de mariscos con crujiente de patata; o solomillo de ternera sobre rissoto de boletus, Au Ju y crumble de piñones.

Por su parte, el hotel Gran Marbella ofrece un paquete que incluye, hasta el 16 de febrero, alojamiento con desayuno, cava rosado y postre especial de la casa en la habitación, un cóctel de autor y un crédito de cien euros para utilizar en el espacio de belleza del establecimiento o en sus espacios gastronómicos.

El hotel Kimpton Los Monteros propone , por 160 euros para dos personas, un menú degustación elaborado con productos locales.

Gastronomía internacional

La restauración local cuenta también con sus ofertas gastronómicas, algunas de ellas de inspiración internacional, de San Valentín.

Casanis Bistrot ofrece una cocina mediterránea de inspiración francesa con propuestas como filet mignon con puré o soufflé glacé con frambuesas; mientras que el restaurante Florentine, de estilo italiano, ofrece un menú que se caracteriza por su postre Amore di Valentino, una panna cotta de vainilla con fresas.

El restaurante Cascada ofrece un menú especial a seis manos elaborado por los chefs Jérémie Falissard y Jacques y Mathieu Lagarde.