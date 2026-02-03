Marbella celebrará el carnaval desde el 7 hasta el 28 de febrero

Marbella celebrará el carnaval desde el próximo sábado 7 de febrero hasta el día 28, Día de Andalucía. El evento comenzará el fin de semana con un pregón que pronunciará en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez el músico local José Antonio Ortiz, conocido de forma popular como ‘El Pirata’.

En el acto, se presentarán las figuras representativas del carnaval de este año, como la Venus, las Ninfas y el Dios Momo; y contará con las actuaciones de varias agrupaciones locales, como las chirigotas ‘Los Graduados’ y ‘Menuda Noche’; y las comparsas ’El Desvelo’ y ‘Al Sur del Sur’. El evento concluirá con la chirigota invitada ‘Los que la tienen de mármol’.

El recinto congresual albergará el 12 de febrero un certamen infantil de chirigotas, en el que participarán diferentes centros educativos del municipio, y el 15 de febrero se desarrollará un pregón infantil en el parque del arroyo de La Represa, que contará con animación, sorteo y la elección de las figuras del carnaval infantil.

Uno de los eventos centrales del carnaval en Marbella será el concurso de agrupaciones carnavalescas, cuyas semifinales se celebrarán el 18 y 19 de febrero y la final se desarrollará el 20 de febrero en el Teatro Ciudad de Marbella. Las entradas tendrán un coste simbólico de cinco euros que se destinarán a a fines sociales.

El distrito de Las Chapas albergará su propia fiesta de carnaval en la plaza Pueblo Platero, que incluirá talleres, concurso de disfraces y las actuaciones de agrupaciones carnavalescas.