Sostenibilidad
Anuncian la plantación de 350 árboles en diversas zonas de Marbella
El Consistorio ha anunciado la plantación de árboles en diferentes emplazamientos, reponiendo ejemplares y creando nuevos espacios verdes
El Ayuntamiento de Marbella anuncia este martes que plantará más de 350 árboles en los próximos meses en diferentes emplazamientos del municipio para reponer ejemplares o crear nuevos espacios verdes.
Las previsiones del Ayuntamiento es haber plantado, tras el verano, más de 600 árboles y cien palmeras.
Las especies seleccionadas para su plantación se caracterizan, según el Consistorio, por su buena adaptación al clima de Marbella, su resistencia al calor y su «idoneidad» en el entorno urbano.
«Con esta actuación, el Ayuntamiento mejora el entorno de las calles, incrementa las zonas de sombra, contribuye a la reducción de las islas de calor y refuerza los sumideros de dióxido de carbono», señala el equipo de Gobierno.
El Ayuntamiento busca con esta medida repoblar los ejemplares que han caído en el municipio durante los últimos temporales.
El Gobierno local ha talado o trasladado durante los últimos años decenas de árboles ubicados en el municipio. Buena parte de ellos estaban ubicados en calles del centro urbano de Marbella.
