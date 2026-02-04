Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clases canceladasTeletrabajoDesalojos RondaEl tiempoApuñalamientoCierresInundacionesMultasLa Desbandá
instagramlinkedin

Sostenibilidad

Anuncian la plantación de 350 árboles en diversas zonas de Marbella

El Consistorio ha anunciado la plantación de árboles en diferentes emplazamientos, reponiendo ejemplares y creando nuevos espacios verdes

Las especies seleccionadas para su plantación se caracterizan, según el Consistorio, por su buena adaptación al clima de Marbella.

Las especies seleccionadas para su plantación se caracterizan, según el Consistorio, por su buena adaptación al clima de Marbella. / ayuntamiento marbella

Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella anuncia este martes que plantará más de 350 árboles en los próximos meses en diferentes emplazamientos del municipio para reponer ejemplares o crear nuevos espacios verdes.

Las previsiones del Ayuntamiento es haber plantado, tras el verano, más de 600 árboles y cien palmeras.

Las especies seleccionadas para su plantación se caracterizan, según el Consistorio, por su buena adaptación al clima de Marbella, su resistencia al calor y su «idoneidad» en el entorno urbano.

«Con esta actuación, el Ayuntamiento mejora el entorno de las calles, incrementa las zonas de sombra, contribuye a la reducción de las islas de calor y refuerza los sumideros de dióxido de carbono», señala el equipo de Gobierno.

El Ayuntamiento busca con esta medida repoblar los ejemplares que han caído en el municipio durante los últimos temporales.

Noticias relacionadas

El Gobierno local ha talado o trasladado durante los últimos años decenas de árboles ubicados en el municipio. Buena parte de ellos estaban ubicados en calles del centro urbano de Marbella.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carola Herrero, asociación de comerciantes del Centro Histórico de Marbella: «La subida de los alquileres en el casco antiguo impide abrir negocios de barrio»
  2. Marbella paga 17.000 euros para utilizar distintivos de calidad en sus playas
  3. Siete detenidos en Marbella por los dos tiroteos de Las Albarizas
  4. Prisión provisional para los presuntos autores de los tiroteos entre familias en Marbella por disputas sentimentales
  5. Imanol Arias y María Barranco actúan el domingo en San Pedro Alcántara
  6. Marbella concentra la mayoría de pisos turísticos ilegales en Andalucía, y en España solo es superada por Madrid y Barcelona
  7. Congeladas las pensiones de 25.000 vecinos de Marbella por el no al decreto ómnibus
  8. Comienzan las polémicas obras del complejo deportivo de Nueva Andalucía

Empresarios de la vivienda de lujo de Marbella piden más seguridad

Empresarios de la vivienda de lujo de Marbella piden más seguridad

Anuncian la plantación de 350 árboles en diversas zonas de Marbella

Anuncian la plantación de 350 árboles en diversas zonas de Marbella

Preocupación en Marbella ante la expulsión de vecinos por las viviendas turísticas

Preocupación en Marbella ante la expulsión de vecinos por las viviendas turísticas

Marbella celebrará el carnaval desde el 7 hasta el 28 de febrero

Cenas y alojamientos de hotel desde 1.500 euros en San Valentín en Marbella

Marbella concentra la mayoría de pisos turísticos ilegales en Andalucía, y en España solo es superada por Madrid y Barcelona

Marbella concentra la mayoría de pisos turísticos ilegales en Andalucía, y en España solo es superada por Madrid y Barcelona

El Ateneo Cultural de Marbella busca una sede municipal para desarrollar su labor cultural

El Ateneo Cultural de Marbella busca una sede municipal para desarrollar su labor cultural

Librería Mata de Marbella: una vocación de librero entre periódicos y Marcial Lafuente

Librería Mata de Marbella: una vocación de librero entre periódicos y Marcial Lafuente
Tracking Pixel Contents