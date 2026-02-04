Seguridad
Empresarios de la vivienda de lujo de Marbella piden más seguridad
Abogan por «armonizar» la excelencia de los inmuebles exclusivos con el entorno público
La Asociación de Empresarios de la Vivienda de Alta Calidad DOM3, que desarrolla su labor en el Triángulo de Oro de la Costa del Sol -integrado por Marbella, Estepona y Benahavís- reclamaron este martes impulsar mejoras en la seguridad e infraestructuras de la zona, para lo cual el colectivo buscará «estrechar lazos» con los Gobierno municipales y el resto de administraciones.
DOM3 calificó a la seguridad y las infraestructuras como los «pilares básicos» para mantener a los tres municipios malagueños que integran el Triángulo de Oro «como destinos de referencia mundial frente a competidores como Dubai o Miami».
Las peticiones de DOM3 surgieron tras una reunión en la que los integrantes del colectivo abordaron la «necesidad de armonizar» la excelencia de las viviendas de lujo con el entorno público.
Más policías en Marbella
El Ayuntamiento de Marbella anunció que ampliará de 23 a 30 su oferta pública de empleo para reforzar la plantilla de la Policía Local.
El aumento de plazas se debe a las jubilaciones que se han producido en la plantilla durante la tramitación del procedimiento de la oferta pública de empleo y a la posibilidad que ofrece la normativa para ampliar el número de plazas.
«No tendría sentido desaprovechar una convocatoria en marcha cuando existen vacantes y margen normativo», señaló el Ayuntamiento, que anunció la convocatoria para sumar a once efectivos de bomberos.
