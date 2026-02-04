Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Preocupación en Marbella ante la expulsión de vecinos por las viviendas turísticas

El portavoz del Ayuntamiento pide «reflexionar» contra la «proliferación» de inmuebles de uso turístico ilegales y su impacto en el centro urbano de Marbella

Una mujer pasa junto a un bloque de viviendas de uso turístico en el casco antiguo el pasado verano.

Una mujer pasa junto a un bloque de viviendas de uso turístico en el casco antiguo el pasado verano. / l.o.

Marcel Vidal

Marbella

El equipo de Gobierno de Marbella reconoció este martes su «preocupación» por el impacto que tienen las viviendas turísticas ilegales en la expulsión de los vecinos de sus inmuebles, especialmente de aquellos ubicados en el casco antiguo del municipio.

«Es una preocupación importante el hecho de que el casco (antiguo) pueda quedarse sin vecinos. Vamos a trabajar para que eso no suceda. Uno de los encantos de Marbella y San Pedro Alcántara es la gente. Y si la gente no está en los centros, perdemos uno de los elementos más importantes de la oferta turística» del municipio, señaló el portavoz municipal, Félix Romero, al ser preguntado por el hecho de que Marbella concentre la mayor parte de los pisos turísticos ilegales de Andalucía.

El portavoz municipal también reclamó una «reflexión» sobre el impacto de este tipo de viviendas, de la que advirtió contra su «proliferación». «Tenemos que saber dónde estamos. Estamos en una de las principales capitales turísticas del sur de Europa», apuntó.

Marbella, destino más solicitado

Romero abogó por observar «cómo evoluciona esta situación» y valorar «qué posibilidades tenemos los ayuntamientos a nivel legal» para combatir contra una consecuencia del «atractivo de la ciudad». «Somos uno de los destinos más ansiados de España. Eso significa también que los fenómenos que se están produciendo en torno al turismo en todo el país aquí también se experimenten y con más magnitud», apuntó.

La UMA propuso hace un año al Ayuntamiento, en un estudio que le solicitó el Gobierno local, que limitara el porcentaje máximo de viviendas de uso turístico en función del número total de inmuebles de cada zona del término municipal e inspeccionara si este tipo de inmuebles cumple las normas municipales.

El Gobierno central señala que Andalucía cuenta con cerca de 21.900 viviendas turísticas y temporales ilegales, de las que Marbella concentra la mayoría, con casi 3.000.

En el ámbito nacional, sólo Madrid y Barcelona registran más viviendas turísticas ilegales que Marbella.

El impacto de las viviendas de uso turístico, especialmente numerosas en el casco antiguo y las zonas próximas a Puerto Banús; un mercado inmobiliario que en buena parte se orienta a los grandes inversores; o la escasez de viviendas protegidas hacen que amplios colectivos de población, como jóvenes o trabajadores, encuentren serias dificultades para acceder a un inmueble en Marbella en condiciones aceptables o se vean obligados a buscar un alojamiento en los municipios próximos.

