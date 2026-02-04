Tres rescatados en un vehículo en Marbella que se saltó la valla que impedía cruzar el río Verde

Esta pasada madrugada del martes al miércoles, tres personas han sido rescatadas en Marbella. Los tres viajaban en un vehículo que "de manera imprudente se ha saltado el balizado y la valla que impedía el acceso y el cruce al río Verde", según ha informado el concejal de Seguridad y Emergencias de Marbella, José Eduardo Díaz.

Así lo ha difundido Díaz, quien ha asegurado que el coche fue descubierto por Protección Civil y ha supuesto "un rescate de alto riesgo por parte de los bomberos, ya que el caudal era muy intenso, al estar desaguando el pantano de la Concepción".

Medidas de prevención en Marbella

Ha precisado que dentro de la estrategia de prevención, desplegada por el Ayuntamiento desde este pasado martes debido a las alertas por lluvias de la Aemet, "se prohibió el aparcamiento zona inundable, para lo que se balizaron las zonas y los pasos que puedan ser inundables". Por eso, ha asegurado que los tres ocupantes del vehículo, tras ser rescatados e identificados "serán sancionados, según las ordenanzas municipales por haber saltado precisamente ese precinto policial".

Díaz ha asegurado que, salvo dicho rescate, "el saldo de la noche ha sido positivo, no hemos tenido incidencias de gravedad"; aunque sí se han producido caídas de árboles y algunas balsas de agua, "que con la rapidez de los servicios municipales operativos han podido disolver en algunas vías de nuestro municipio".

Vigilancia de los ríos

También ha dicho que siguen "muy de cerca la crecida de los ríos Guadalmina y Guadaiza" y ha recordado que este pasado martes se activó el plan municipal de emergencia y se implementaron todas las medidas contempladas para aumentar la prevención y que conllevaba una limitación de movilidad, como la suspensión de actividades.

Asimismo, se reforzaron todos los servicios operativos y de emergencias, que "han estado trabajando toda la noche sin dormir", y se han mantenido "los servicios esenciales que puedan permitirnos mantener una normalidad, aún sabiendo y siendo conscientes de las limitaciones que tenemos".