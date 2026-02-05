Goteras y riesgo eléctrico en el servicio de Urgencias de San Pedro

Filtraciones de agua a través de ventanas y enchufes o espacios sanitarios cerrados al público ante la imposibilidad de utilizarlos en el centro de salud de San Pedro Alcántara.

CCOO ha denunciado este jueves el estado «obsoleto y peligroso» en el que se encuentra la unidad de Urgencias del equipamiento sanitario de la localidad marbellí, lo que, según la central sindical, genera «un grave perjuicio» para los profesionales sanitarios y los usuarios del servicio.

El sindicato ha asegurado que las dependencias sanitarias cuentan con filtraciones estructurales a través de techos, ventanas y enchufes; y que el agua obliga a cerrar salas de enfermería, tratamientos, críticos, consultas y zonas de espera.

«La actividad sólo se mantiene gracias al esfuerzo incansable de los trabajadores, que asumen tareas de restablecimiento ante la inacción de los gestores del Servicio Andaluz de Salud. La situación del servicio de Urgencias es precaria», ha señalado la central sindical.

CCOO ha tachado de «nefasta» la situación en la que se encuentran las unidades de Soporte Vital Avanzado, entre ellas una ambulancia del servicio de emergencias 061, que carecen de una zona con techo o una base adecuada.

«Las corrientes eléctricas para cargar los equipos médicos están expuestas a la lluvia y al sol, incumpliendo la normativa de seguridad. Se han llegado a producir manipulaciones y robos de este material», ha asegurado la central sindical.

Las temperaturas extremas, especialmente en verano, comprometen la integridad de la medicación almacenada en los vehículos, lo que ha obligado a los sanitarios a desechar fármacos, ha explicado CCOO, que reclama un centro nuevo que cumpla con los estándares de seguridad y utilidad que requieren los profesionales y pacientes para las Urgencias y Emergencias de San Pedro Alcántara y sus zonas colindantes.

La Junta de Andalucía ha asegurado que, debido al temporal que sufre el municipio, el servicio de Urgencias de San Pedro Alcántara cuenta con ventanas con «pequeñas filtraciones, pero no afectan al desarrollo normal de la actividad» sanitaria.

«Anteriores lluvias habían provocado goteras en la sala de tratamientos cortos, pero ya se ha reparado la cubierta y en este último temporal no se han registrado incidencias», ha señalado la Junta.

«En cuanto a la mediación, cada vez que un equipo abandona la ambulancia realiza un checklist de la medicación que deja en la misma y de la que lleva en las mochilas, con el fin de asegurar su abastecimiento y buen estado», ha agregado.