Marbella contratará a una empresa para limpiar los espacios urbanos de Puerto Banús

Una empresa privada limpiará las calles y plazas de uso público de Puerto Banús, uno de los emplazamientos más concurridos de la Costa del Sol y que más quejas recibe por parte de vecinos y visitantes sobre tu estado de conservación.

El Gobierno local ha iniciado el proceso para contratar, durante cuatro años, a una sociedad que asuma los servicios de mantenimiento y conservación del espacio de Banús ubicado entre la zona de concesión privada, la autovía del Mediterráneo, la avenida Lola Flores y río Verde. A cambio de ceder uno de los servicios que más críticas le genera -especialmente durante los dos últimos veranos-, el Ejecutivo local pagará 6,2 millones de euros, según los pliegos de licitación.

Tareas a realizar

La empresa adjudicataria del servicio tendrá que baldear los acerados de forma mecánica y manual con agua a presión; realizar soplados y barridos cada día; sustituir o instalar cien papeleras de alta capacidad durante los años de contrato; o retirar brozas o residuos vegetales en espacios públicos, acerados, rotondas, medianas, accesos peatonales, zonas de aparcamiento y viales interiores.

«El contrato se concibe como un servicio integral de mantenimiento urbano, garantizado los 365 días del año y adaptado a la estacionalidad y afluencia turística de la zona. El adjudicatario deberá mantener el cien por cien del área en condiciones óptimas de limpieza y conservación», señala el equipo de Gobierno en la documentación.

En Semana Santa, Navidad y en julio y agosto, la adjudicataria deberá baldear cada día 5.400 metros cuadrados de superficie o hidrolimpiar 4.200 metros cuadrados; el resto del periodo entre mayo y septiembre, tendrá que baldear cada día 3.600 metros cuadrados de superficie o hidrolimpiar 2.800 metros cuadrados de extensión.

También deberá contar con un retén operativo de limpieza por turno para atender incidencias o refuerzos inmediatos, especialmente en temporada alta; y deberá contar con un dispositivo mínimo diario de 15 personas en temporada alta y 19, en muy alta.

Críticas por la limpieza

La contratación de la limpieza de las zonas públicas de Puerto Banús se sumará la externalización que el Ayuntamiento hará de los contenedores soterrados de Marbella y San Pedro Alcántara, por la que el Gobierno local pagará 5,6 millones de euros hasta 2030.

Con ambas cesiones, el Ayuntamiento trata de mejorar unos servicios que en los últimos dos años ha recibido críticas de empresarios y oposición por su deficiente gestión.

Durante el pasado verano fueron frecuentes las imágenes de bolsas de basura y residuos arremolinadas en torno a contenedores colapsados.

Ante las críticas, el Ayuntamiento anunció que la Policía Local utilizaría las cámaras de videovigilancia para controlar los hábitos de los vecinos en el depósito de basuras.