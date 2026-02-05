El PSOE pide frenar las viviendas turísticas ilegales de Marbella

La portavoz del PSOE de Marbella, Isabel Pérez, reclamó ayer a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que «deje de mirar para otro lado y ponga freno» a las viviendas de uso turístico, especialmente las que operan de forma ilegal.

La concejala socialista, exdelegada de Urbanismo entre 2015 y 2017, señaló que este tipo de viviendas reduce el número de inmuebles de alquiler de larga duración, lo que obliga a grandes colectivos de profesionales, como sanitarios, docentes o policías, a rechazar trabajos en Marbella al no poder afrontar los arrendamientos. Lamentó también que las viviendas turísticas expulsen a los vecinos de los inmuebles de alquiler, especialmente en el casco antiguo de Marbella.

«El Gobierno local asegura que está muy preocupado porque los centros históricos se quedan sin vecinos, pero no hace nada por evitarlo. Más hipocresía es imposible», aseguró.

«A quien vive en una mansión y tiene un patrimonio de 15 millones de euros quizá no le importe mucho que haya dificultades de acceso a la vivienda», agregó Pérez, en alusión a la regidora. «Pero su obligación es conocer los problemas de la ciudadanía y ponerles remedio», apuntó.

Marbella concentra, con cerca de 3.000, el mayor número de pisos turísticos ilegales de Andalucía y es la tercera localidad de España con este tipo de inmuebles tras Madrid y Barcelona, según el Gobierno central.

El Ayuntamiento de Marbella admitió el martes su «preocupación» por la situación.