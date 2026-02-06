IU tacha de «fracaso absoluto» la política de vivienda de Marbella

El coordinador de IU en Marbella, Manuel Núñez, calificó ayer de «fracaso absoluto» la política de vivienda del equipo de Gobierno y el impacto que conlleva sobre amplias capas de la población.

Núñez destaco que el número de viviendas turísticas ilegales de Marbella, unas 3.000, es parecido al número de vecinos inscritos en el registro municipal de demandantes de inmuebles protegidos (VPO).

«Esas 3.000 viviendas podrían estar hoy en el mercado residencial de largo plazo, si el Ayuntamiento hubiera congelado la concesión de licencias turísticas, una medida que Ángeles Muñoz (la alcaldesa) ha descartado de forma irresponsable», agregó el coordinador de la coalición de izquierdas en la localidad.

Marbella es el municipio andaluz que más viviendas ilegales de uso turístico acumula y el tercero de España, después de Madrid y Barcelona.

Escasez de vivienda protegida

Núñez aseguró que el número de VPO impulsado por el Ayuntamiento es «claramente insuficiente» para cubrir la demanda de vecinos inscritos en el registro municipal.

«Las 84 viviendas de VPO que el Ayuntamiento presenta como un logro es insuficiente. Además , están a precios inaccesibles para la mayoría de la clase trabajadora», señaló.

La falta de VPO contrasta, apuntó Núñez, con los grandes desarrollos inmobiliarios que se ejecutan en Marbella, como La Vizcaína, Nagüeles o Arroyo de la Cruz.