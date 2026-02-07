El deporte de Marbella se une para apoyar a los pacientes de cáncer

Los jugadores de unas 30 entidades deportivas de Marbella y San Pedro Alcántara de disciplinas como el fútbol, el fútbol sala, el baloncesto, el voleibol o el rugby lucirán brazaletes verdes en sus partidos y competiciones de este fin de semana para trasladar un mensaje de apoyo a los pacientes que conviven con el cáncer y expresarles su esperanza en la lucha contra la enfermedad.

La iniciativa Brazaletes de Esperanza, promovida por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), busca humanizar la atención a la enfermedad en el entorno sanitario, social y comunitario.

«La iniciativa es un gesto sencillo, pero cargado de significado que nos permite trasladar al deporte la cercanía, el acompañamiento y la esperanza hacia las personas que conviven con el cáncer y sus familias», señala el presidente de la AECC en Marbella, Santiago Gómez-Villares.

Noticias relacionadas

«Acciones como esta muestran que humanizar la atención oncológica no es sólo tarea del ámbito sanitario, sino de toda la comunidad y que el deporte tiene un papel fundamental para transmitir empatía, valores y solidaridad», agrega.