Instalarán cámaras en Marbella para controlar la limpieza y el incivismo

El Ayuntamiento de Marbella anunció ayer un plan para modernizar en cuatro años la red de cámaras de videovigilancia del municipio, que cuenta con cerca de 350 monitores y unos 30 kilómetros de fibra óptica.

La iniciativa, dotada con cuatro millones de euros, servirá para reorganizar las cámaras implantadas y facilitar el despliegue de la red de fibra óptica por el término municipal para conectar nuevas zonas que requieren de instalación de monitores por motivos de tráfico o seguridad ciudadana.

La propuesta contempla también la implantación de cámaras destinadas al control del cumplimiento de las ordenanzas municipales sobre los vertidos ilegales, la limpieza viaria y las conductas incívicas.

«La tecnología también debe ayudarnos a mejorar la convivencia y el respeto por el espacio público», advirtió el concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz.

El anuncio se produce después de las críticas que el equipo de gobierno ha recibido de las pequeñas y medianas empresas locales y de los partidos de la oposición por la suciedad que muestran las calles y las plazas de Marbella y San Pedro desde 2024, especialmente los dos últimos veranos, cuando más viajeros visitan un municipio cuyo desarrollo económico depende del turismo.

La renovación del sistema de videovigilancia permitirá también la implantación de cámaras móviles para utilizarlas en campañas concretas o dispositivos especiales en el municipio.