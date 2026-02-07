Proyectan un colegio privado en cuatro parcelas públicas de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ultima el procedimiento para adjudicar, a través de una concesión administrativa, la construcción y explotación de un colegio privado en la zona norte del municipio.

El centro, que será de enseñanza bilingüe sueco, abarcará todos los niveles educativos obligatorios y el bachillerato para unos 600 alumnos y contará con zonas para practicar diferentes modalidades deportivas y zonas de juego infantiles.

El Ayuntamiento cederá al proyecto cuatro parcelas de su propiedad que suman alrededor de 12.000 metros cuadrados de superficie ubicadas en la zona de Nagüeles, una de las más acomodadas del municipio, y próxima a la autopista AP-7. Las parcelas suman un valor catastral de cerca de 615.000 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

La empresa que logre la concesión administrativa podrá explotar el colegio durante 50 años a cambio de pagar al Ayuntamiento un canon de 182.000 euros cada año.

«La causa de esta convocatoria es la pretensión por parte del Ayuntamiento de Marbella de dar respuesta a la demanda existente de este tipo de equipamientos», señala el equipo de Gobierno en la documentación.

Más equipamientos públicos

Podemos Marbella San Pedro, que ha denunciado la cesión de suelo público para la construcción de un colegio privado, critica que la iniciativa suponga «un nuevo paso en el desmantelamiento progresivo de la educación pública en el municipio».

La formación morada destaca que la construcción del colegio se proyecta en una «amplia zona urbana, desde el cauce de río Verde hasta el entorno del arroyo Guadalpín, que nunca a ha contado con equipamientos educativos públicos suficientes, lo que es especialmente grave».

«Miles de alumnos (de esa zona) están obligados a largos y peligrosos desplazamientos diarios», agrega Podemos en una nota de prensa.

La formación morada pide al Ayuntamiento que deniegue la concesión y que utilice el suelo público a infraestructuras educativas públicas «que refuercen la igualdad de oportunidades y el derecho a una educación pública de calidad» en Marbella.

Noticias relacionadas

La formación morada de Marbella y San Pedro Alcántara presentará alegaciones contra el procedimiento al cuestionar la utilidad pública del proyecto o la insuficiencia del canon que deberá abonar la empresa que explote el colegio.