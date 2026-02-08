Anuncian el arreglo de 3.900 metros cuadrados de baches en Marbella

El Ayuntamiento de Marbella anunció este domingo un plan de urgencia para, a través de 200 actuaciones, arreglar alrededor de 3.900 metros cuadrados de baches en vías ubicadas en los cinco distritos del término municipal. Las actuaciones contarán con una inversión de 450.000 euros.

Las labores se desarrollarán, en un primer momento, en las calles Vicente Blasco Ibáñez, Salduba y el tramo de la antigua N-340 a la altura del arco de Marbella, en el Distrito Este. Las actuaciones se ejecutarán también en las calles Parra y Jacinto Benavente y la avenida España , ubicadas en el Distrito Marbella Oeste; la calle Castilla y el Carril de La Picaza y la zona urbana de la carretera A-397, en San Pedro Alcántara; las calles Río Volga y Jorge Manrique y la avenida del Prado, en Nueva Andalucía; y la avenida Andasol y Pastoral, en las Chapas.

Las actuaciones se ejecutarán de forma progresiva y coordinada durante los próximos dos meses, según las previsiones del Ayuntamiento, con el objetivo de mejorar el estado de las calles «de manera ágil y eficaz y reforzar la seguridad vial en el municipio».

Noticias relacionadas

Las actuaciones se llevarán a cabo por fases y de modo organizado para garantizar en todo momento el normal funcionamiento de las vías y minimizar las molestias que las actuaciones puedan ocasionar, contribuyendo de esta forma al bienestar y la calidad de los espacios públicos para los vecinos, señaló el Ayuntamiento de Marbella a través de una nota de prensa.