Busca una vivienda en la que su hijo pueda recuperarse de una leucemia

Llegó a Marbella hace cuatro años para buscar un futuro más próspero para sus tres hijos y ella. Y, cuando comenzaba a salir adelante, la vida le sorprendió de la peor manera.

Ángel, uno de los hijos de Luz, fue diagnosticado de una leucemia contra la que lucha desde finales de 2025 en el Hospital Materno Infantil, en Málaga.

Gracias al apoyo de los vecinos de Marbella, Luz y Ángel han conseguido un vehículo con el que desplazarse, cuatro veces por semana, hasta Málaga para recibir su tratamiento. Pero las necesidades no terminan ahí.

Luz busca ahora una vivienda en la que Ángel pueda continuar con su recuperación una vez que termine con sus tratamientos en el centro hospitalario de Málaga.

El inmueble en el que habitaban Luz y sus hijos tenía humedades, lo que obstaculizaba la recuperación del menor. Desde inicios de año, Luz y sus hijos viven en la vivienda de su hermana.

«Busco a alguien que tenga una vivienda que me la puedan alquilar. Alguien que tenga una casa que no utilice. También le pido al Ayuntamiento si me puede facilitar una. Donde vivo hay muchas humedades y el niño no puede vivir ahí porque las defensas se le bajan. Es por eso que yo pido ayuda», señala.

También pide ayuda económica o un trabajo a tiempo parcial mientras está al cuidado de su hijo.

Luz ha tenido que dejar su trabajo para estar al lado de Ángel durante su recuperación. Asegura que espera que llegue pronto el día que el personal sanitario del hospital malagueño le diga que Ángel puede volver a clase (el menor estudia en el colegio Santa Teresa) porque significará que su hijo sale adelante y que ella podrá encontrar un puesto de empleo a tiempo completo.

«Ahora no puedo trabajar con el niño. Él me necesita. En cuanto los médicos me digan que el niño puede volver al colegio, busco un trabajo», señala Luz, que se ha desempeñado, entre otras labores, como limpiadora o en el cuidado de personas mayores del municipio.

«¿Qué empleador me va a dar trabajo si tengo que estar cuatro días a la semana viajando a Málaga al hospital con Ángel? Si alguien me lo da (en las circunstancias de Luz), lo cojo», apunta.

El colegio Santa Teresa ha iniciado una campaña para recoger alimentos para Luz y sus hijos y otra para recaudar fondos a través de donativos.

«No quiero incomodar a nadie, pero si es cierto que necesito ayuda porque no puedo trabajar», insiste Luz.