Construyen un centro de usos múltiples junto a la ermita de El Calvario

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado la construcción de un centro de usos múltiples junto a la ermita de El Calvario que ampliará los espacios culturales y sociales del municipio.

El recinto, que podrán usar la Hermandad de El Calvario y el resto de vecinos del municipio, contará con dos naves que dispondrán de una sala de exposición, almacén y aseo y que ocuparán una superficie de 180 metros cuadrados.

El centro de usos múltiples se compondrá de dos volúmenes de más de cinco metros y medio de altura que tendrán una forma rectangular, con unas cubiertas plegadas con lucernarias para que entre la luz del día.

Las partes traseras de los volúmenes estarán sostenidas por unas vigas metálicas mimetizadas con la arboleda del entorno.

La obra cuenta con un plazo de ejecución de seis meses y un diseño que «pretende que el centro se camufle con su entorno, un parque lleno de arbolado y una ermita de gran riqueza cultural, pero al mismo tiempo con tintes contemporáneos y modernos», señala el Ayuntamiento.

Las actuaciones requieren de una limpieza previa de la zona para cimentar el terreno sobre el que se levantarán las naves.

Noticias relacionadas

«Se trata de un proyecto que está dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible del equipo de Gobierno», señala el delegado de Obras, Diego López, que asegura que ha trasladado a los miembros de la Hermandad de El Calvario que las instalaciones podrán usarlas el resto de vecinos de Marbella.