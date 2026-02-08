Cultura
Obras de autor y producciones internacionales en el Área de Cine municipal de Marbella
El precio de las entradas será de tres euros por sesión con el objetivo de promover la participación de los vecinos
Marbella y San Pedro Alcántara inician mañana la temporada de cine de invierno que se desarrollará hasta marzo en diferentes espacios culturales de ambas localidades con una programación dedicada a las obras de autor y a las producciones internacionales contemporáneas.
A través del Cine Club Buñuel y del Ciclo Especial Cinéfilos, el Ayuntamiento ofrece una selección de películas recientes dirigidas por creadores de reconocido prestigio con el objetivo de fomentar el acceso a una oferta diversa a la de los circuitos comerciales.
La agenda del Cine Club Buñuel incluirá títulos como ‘Tres amigas’, de Emmanuel Mouret; ‘El regreso de Ulises’, de Uberto Pasolini; ‘Un simple accidente’, de Jafar Panahi; o ‘Recién nacidas’, de Jean-Pierre y Luc Dardenne.
Las proyecciones se desarrollarán en el Instituto Río Verde los miércoles y jueves a las 20.00 horas; y en el centro Municipal de Música de San Pedro Alcántara los viernes a las 20.00 y 22.15 horas.
El precio de las entradas será de tres euros por sesión con el objetivo de promover la participación de los vecinos.
- Instalarán cámaras en Marbella para controlar la limpieza y el incivismo
- Tres rescatados en un vehículo en Marbella que se saltó la valla que impedía cruzar el río Verde
- Reconocen a Marbella como el mejor destino del turismo árabe en Europa
- Imanol Arias y María Barranco actúan el domingo en San Pedro Alcántara
- Marbella concentra la mayoría de pisos turísticos ilegales en Andalucía, y en España solo es superada por Madrid y Barcelona
- Preocupación en Marbella ante la expulsión de vecinos por las viviendas turísticas
- Marbella contratará a una empresa para limpiar los espacios urbanos de Puerto Banús
- El Ateneo Cultural de Marbella busca una sede municipal para desarrollar su labor cultural