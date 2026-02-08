Obras de autor y producciones internacionales en el Área de Cine municipal de Marbella

Marbella y San Pedro Alcántara inician mañana la temporada de cine de invierno que se desarrollará hasta marzo en diferentes espacios culturales de ambas localidades con una programación dedicada a las obras de autor y a las producciones internacionales contemporáneas.

A través del Cine Club Buñuel y del Ciclo Especial Cinéfilos, el Ayuntamiento ofrece una selección de películas recientes dirigidas por creadores de reconocido prestigio con el objetivo de fomentar el acceso a una oferta diversa a la de los circuitos comerciales.

La agenda del Cine Club Buñuel incluirá títulos como ‘Tres amigas’, de Emmanuel Mouret; ‘El regreso de Ulises’, de Uberto Pasolini; ‘Un simple accidente’, de Jafar Panahi; o ‘Recién nacidas’, de Jean-Pierre y Luc Dardenne.

Las proyecciones se desarrollarán en el Instituto Río Verde los miércoles y jueves a las 20.00 horas; y en el centro Municipal de Música de San Pedro Alcántara los viernes a las 20.00 y 22.15 horas.

El precio de las entradas será de tres euros por sesión con el objetivo de promover la participación de los vecinos.