Obras de autor y producciones internacionales en el Área de Cine municipal de Marbella

El precio de las entradas será de tres euros por sesión con el objetivo de promover la participación de los vecinos

Fachada principal del Ayuntamiento de Marbella

Marcel Vidal

Marbella

Marbella y San Pedro Alcántara inician mañana la temporada de cine de invierno que se desarrollará hasta marzo en diferentes espacios culturales de ambas localidades con una programación dedicada a las obras de autor y a las producciones internacionales contemporáneas.

A través del Cine Club Buñuel y del Ciclo Especial Cinéfilos, el Ayuntamiento ofrece una selección de películas recientes dirigidas por creadores de reconocido prestigio con el objetivo de fomentar el acceso a una oferta diversa a la de los circuitos comerciales.

La agenda del Cine Club Buñuel incluirá títulos como ‘Tres amigas’, de Emmanuel Mouret; ‘El regreso de Ulises’, de Uberto Pasolini; ‘Un simple accidente’, de Jafar Panahi; o ‘Recién nacidas’, de Jean-Pierre y Luc Dardenne.

Las proyecciones se desarrollarán en el Instituto Río Verde los miércoles y jueves a las 20.00 horas; y en el centro Municipal de Música de San Pedro Alcántara los viernes a las 20.00 y 22.15 horas.

El precio de las entradas será de tres euros por sesión con el objetivo de promover la participación de los vecinos.

