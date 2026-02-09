Ocio
Comienza el carnaval en Marbella con el pregón de ‘El Pirata’
El Carnaval de Marbella 2026 arrancó con el pregón de José Antonio Ortiz Fernández, quien repasó su trayectoria y rindió homenaje a figuras clave de la fiesta, además de agradecer a sus seres queridos
Marbella ha dado inicio oficial al carnaval de 2026 con la celebración del tradicional pregón, que se ha celebrado este fin de semana en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez. El acto congregó a representantes institucionales, colectivos relacionados con el carnaval y un numeroso público y marcó el comienzo de una de las fiestas más esperadas del calendario de eventos de la localidad.
El pregón lo pronunció José Antonio Ortiz Fernández, conocido de forma popular como ‘El Pirata’, que ofreció un emotivo recorrido por su trayectoria y por la historia de esta fiesta en el municipio.
En su intervención, ‘El Pirata’ dedicó palabras de agradecimiento a sus seres queridos y recordó a figuras históricas del carnaval de Marbella, además de reivindicar las raíces que han mantenido viva la fiesta a lo largo de las generaciones.
Durante la velada que se desarrolló en el Palacio de Congresos también se impuso el Escudo de Oro del Carnaval 2026 a Marco Antonio Gil Enríquez, en reconocimiento a su trayectoria y la contribución a la tradición carnavalesca de la ciudad.
- Instalarán cámaras en Marbella para controlar la limpieza y el incivismo
- Tres rescatados en un vehículo en Marbella que se saltó la valla que impedía cruzar el río Verde
- Reconocen a Marbella como el mejor destino del turismo árabe en Europa
- Imanol Arias y María Barranco actúan el domingo en San Pedro Alcántara
- Marbella concentra la mayoría de pisos turísticos ilegales en Andalucía, y en España solo es superada por Madrid y Barcelona
- Preocupación en Marbella ante la expulsión de vecinos por las viviendas turísticas
- Marbella contratará a una empresa para limpiar los espacios urbanos de Puerto Banús
- El Ateneo Cultural de Marbella busca una sede municipal para desarrollar su labor cultural