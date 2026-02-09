Comienza el carnaval en Marbella con el pregón de ‘El Pirata’

Marbella ha dado inicio oficial al carnaval de 2026 con la celebración del tradicional pregón, que se ha celebrado este fin de semana en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez. El acto congregó a representantes institucionales, colectivos relacionados con el carnaval y un numeroso público y marcó el comienzo de una de las fiestas más esperadas del calendario de eventos de la localidad.

El pregón lo pronunció José Antonio Ortiz Fernández, conocido de forma popular como ‘El Pirata’, que ofreció un emotivo recorrido por su trayectoria y por la historia de esta fiesta en el municipio.

En su intervención, ‘El Pirata’ dedicó palabras de agradecimiento a sus seres queridos y recordó a figuras históricas del carnaval de Marbella, además de reivindicar las raíces que han mantenido viva la fiesta a lo largo de las generaciones.

Durante la velada que se desarrolló en el Palacio de Congresos también se impuso el Escudo de Oro del Carnaval 2026 a Marco Antonio Gil Enríquez, en reconocimiento a su trayectoria y la contribución a la tradición carnavalesca de la ciudad.