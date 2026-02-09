Retiran en un día 380 toneladas de alga invasora en una playa de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha retirado en un solo día cerca de 380 toneladas de alga invasora que se habían acumulado en la playa de Nueva Andalucía, ubicada en las proximidades de Puerto Banús.

Las actuaciones para retirar las toneladas de alga invasora se han desarrollado de manera intensiva durante toda una jornada con el objetivo de garantizar la limpieza de la franja de arena y reducir el impacto de los arribazones. Las actuaciones las ha desarrollado un dispositivo especial activado para hacer frente a estos episodios de arribazones de algas asiáticas que afectan al litoral del municipio, de unos 27 kilómetros de longitud, de forma cada vez más asidua.

Tras la retirada de las toneladas de alga asiática de la playa de Nueva Andalucía, el agua de esa parte del litoral de Marbella continuaba acumulando una elevada concentración de biomasa, lo que dificulta la actuación directa, ya que la maquinaria no puede acceder al interior del mar para realizar labores de retirada en esa zona.

Las intervenciones de los operarios se centran, por ello, en la limpieza y recogida del los residuos de alga que llegan a la orilla, mientras que la presencia de material en el agua depende de la evolución de las corrientes y del estado del mar.

El Ayuntamiento ha anunciado que mantendrá el dispositivo operativo y la coordinación del servicio de limpieza para continuar con la retirada de algas conforme sigan llegando a la costa y reforzará los medios disponibles cuando sea necesario y adaptando la operativa a las condiciones marítimas.

El fenómeno de la importante llegada de material al litoral de Nueva Andalucía está vinculado a la expansión del alga asiática Rugulopteryx okamurae, una especie exótica invasora que, desde hace años, provoca episodios recurrentes en distintos puntos del litoral, con consecuencias medioambientales y también económicas, al tener que hacer frente los municipios a las limpiezas, cada vez más frecuentes, para preservar el estado de las playas.

«El Ayuntamiento tiene el compromiso de conservar el litoral. Continuaremos trabajando para minimizar los efectos de este episodio y los que estén por venir, priorizando la seguridad, la salubridad y la imagen de las playas del municipio», señala el delegado del Área, Diego López. Marbella, municipio cuyo desarrollo económico está estrechamente ligado al turismo, pidió al Gobierno central en varias ocasiones durante el año pasado ayuda para retirar la acumulación de algas del litoral ante la insuficiencia de sus propios medios.