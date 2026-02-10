IU tacha de «pelotazo» la cesión de suelo público en Marbella para un colegio privado

IU calificó este lunes de «pelotazo urbanístico» la cesión de suelo municipal que ultima el Ayuntamiento de Marbella para que una empresa privada construya y explote durante 50 años un colegio privado en una de las zonas más acomodadas del municipio.

La medida supondrá «regalar un recurso estratégico y prácticamente irreemplazable, mientras se hipoteca el futuro de Marbella y su capacidad para atender necesidades sociales reales», señaló la responsable de Política Municipal de IU Marbella, Maica Machuca.

«El Ayuntamiento pone el patrimonio municipal al servicio de intereses empresariales privados al mismo tiempo que desatiende demandas urgentes de la ciudadanía», agregó.

La dirigente de IU en Marbella aseguró que el suelo que el Ayuntamiento cederá a la empresa, cuatro parcelas que suman cerca de 12.500 metros cuadrados de superficie, podría destinarse a la construcción de vivienda protegida (una de las grandes carencias para amplios colectivos sociales), equipamientos sociales o servicios públicos. «Lo que el Ayuntamiento hace es entregarlo de forma deliberada para un proyecto lucrativo orientado a una minoría», señaló Machuca.

El canon que la empresa que gestione el colegio entregará al Ayuntamiento será de unos 181.500 euros por cada uno de los 50 años de explotación, lo que sumará, al final de la concesión, unos nueve millones de euros para las arcas municipales, una cuantía «irrisoria si se compara con el valor real del suelo en una ciudad como Marbella, sometida a una enorme presión urbanística y con graves accesos a la vivienda», señaló Machuca.

La dirigente de IU en Marbella tachó también de «incoherente» que el Gobierno local asegure que busca suelo para construir vivienda protegida al tiempo que entrega parcelas estratégicas a empresas. «Suelo público hay. Lo que no hay es la voluntad para destinarlo a garantizar derechos básicos, como el acceso a la vivienda», señaló Machuca.

El colegio privado previsto en las parcelas propiedad del Ayuntamiento será de enseñanza bilingüe sueco y tendrá capacidad para unos 600 alumnos, según la documentación a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

El centro educativo, que abarcará todos los niveles educativos obligatorios y el bachillerato, se edificará sobre unas parcelas que suman un valor catastral de 615.000 euros.

El Ayuntamiento asegura que busca «dar respuesta a la demanda existente de este tipo de equipamientos».