Mejoran la calzada de dos calles del centro urbano de Marbella

Dos de las principales vías del centro urbano de Marbella, una de las zonas más transitadas del municipio, contarán con una nueva calzada en las próximas semanas.

El Ayuntamiento anunció ayer el inicio de los trabajos para renovar el pavimento de adoquines, muchos de ellos deteriorados, de las céntricas calles Huerta Chica y Castillejos para mejorar la movilidad.

La intención del Consistorio es que las actuaciones estén concluidas antes de Semana Santa, la primera gran época de afluencia de turistas al municipio.

Los trabajos consistirán en sustituir los adoquines por un asfalto flexible que incrementa la seguridad, mejora la comodidad del tráfico rodado y mantiene la estética original de las vías.

La intervención servirá para corregir problemas de hundimiento detectados por los técnicos municipales por el paso continuado de vehículos.

Las dos calles, situadas entre las avenidas Ricardo Soriano y Jacinto Benavente, cuentan con un firme de adoquines de granito sobre una base de mortero y hormigón, un sistema similar al de otras vías del centro urbano.

Esos elementos serán retirados y sustituidos por una mezcla asfáltica que, mediante una plantilla especial, reproducirá el mismo dibujo del pavimento original, de manera que el cambio de materiales no suponga un impacto visual.

Las actuaciones se desarrollarán sobre una superficie aproximada de 650 metros cuadrados e incluirán la demolición del firme actual.