Presentan el proyecto de urbanización del futuro hotel de lujo Four Seasons

Los promotores del proyecto para construir en Marbella el hotel de lujo Four Seasons han presentado al Ayuntamiento de Marbella los planes para urbanizar una de las zonas en las que se desarrollará el complejo turístico, uno de los de mayor envergadura de los que se ejecutan en la Costa del Sol.

Las actuaciones servirán para adecentaruna parcela de unas 35 hectáreas en El Pinar, ubicada en el acceso oriental a Marbella y en las que se contempla la construcción de 26.000 metros cuadrados de viario y más de 100.000 de equipamientos.

Mejores conexiones peatonales y por carretera

La urbanización de la parcela, dotada con una inversión de más de nueve millones de euros, permitirá también acometer actuaciones clave a ambos lados de la autovía A-7, una de las principales arterías que comunica Marbella con el resto de la Costa del Sol y la provincia de Málaga y que sufre colapsos de forma asidua, especialmente en los periodos de mayor afluencia de turistas, como el verano.

Entre las actuaciones previstas en torno a la autovía figuran la demolición de una pasarela peatonal y la construcción de una nueva; la colocación de pantallas acústicas a ambos lados de la vía; la prolongación del vial de servicio con el que se reordenan los accesos del margen derecho de la vía; la ejecución de un paso inferior de conexión norte a sur ; y la ejecución de una rotonda.

«Este avance (de las actuaciones de urbanización) afianza el objetivo de Marbella de atraer proyectos hoteleros y residenciales de excelencia, que generan empleo, actividad económica y fortalecen el posicionamiento de la ciudad como uno de los mejores destinos internacionales», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Tras dar cuenta del proyecto de urbanización del hotel, el Ayuntamiento lo elevará a organismos supramunicipales para que emitan sus informes sectoriales.

La Corporación local aprobó el plan parcial de las actuaciones en una sesión plenaria en octubre de 2021.

Hotel de lujo y 500 viviendas

El proyecto del complejo hotelero cuanta con una inversión de más de 650 millones de euros para ejecutar, según las actuaciones iniciales, en una superficie de unos 325.000 metros cuadrados en la zona residencial de Río Real un hotel de cinco estrellas y gran lujo de 200 habitaciones y 486 viviendas de distintas tipologías, la mitad de las cuales estará destinada a inversores de alto poder adquisitivo.

El proyecto contempla también equipamientos culturales, deportivos y educativos y zonas ajardinadas.

Los promotores calculan que las obras tendrán un plazo de ejecución de unos tres años y su ejecución supondrá la creación de 4.000 puestos de empleo directos o indirectos.

El mantenimiento y la explotación del complejo hotelero, una vez que entre en funcionamiento, generará hasta mil puestos de empleo fijo.