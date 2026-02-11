Protección de menores
Detenida una pareja en Marbella al dar su bebé positivo en cocaína
Una pareja fue arrestada en Marbella después de que su bebé diera positivo en cocaína, tras ser trasladado al hospital por signos de desnutrición
EFE
Una pareja ha sido detenida en Marbella después de que su bebé haya dado positivo en cocaína en un análisis de orina realizado en el Hospital Costa del Sol, al que fue trasladado tras observar la Policía Local que el pequeño presentaba signos de desnutrición.
La actuación policial se inició el pasado 8 de febrero, a raíz de una llamada que alertaba a la Policía Local de que una pareja estaba haciendo una hoguera en las dunas de Cabopino, según ha adelantado este miércoles 'diario sur' y han confirmado a EFE fuentes municipales y policiales.
La pareja, formada por una mujer de 25 años y nacida en Reino Unido y un hombre de 43 años y de nacionalidad española, estaba en una tienda de campaña con un bebé de ocho meses.
Bebé con desnutrición
Los agentes observaron que el pequeño presentaba signos de desnutrición y decidieron trasladar al bebé junto a sus padres a un centro de salud del municipio, donde lo derivaron al Hospital Costa del Sol.
Los médicos realizaron varias pruebas al menor y lo dejaron ingresado en el hospital. Según la Policía Nacional, en la analítica de orina se detectó la presencia de cocaína en el organismo del bebé, lo que supuso este martes la detención de sus padres y su traslado a la Comisaría de Marbella, a la espera de que pasen a disposición judicial.
- Instalarán cámaras en Marbella para controlar la limpieza y el incivismo
- Busca una vivienda en la que su hijo pueda recuperarse de una leucemia
- Tres rescatados en un vehículo en Marbella que se saltó la valla que impedía cruzar el río Verde
- Presentan el proyecto de urbanización del futuro hotel de lujo Four Seasons
- Construyen un centro de usos múltiples junto a la ermita de El Calvario
- Preocupación en Marbella ante la expulsión de vecinos por las viviendas turísticas
- Marbella contratará a una empresa para limpiar los espacios urbanos de Puerto Banús
- Retiran en un día 380 toneladas de alga invasora en una playa de Marbella