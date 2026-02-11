Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenida una pareja en Marbella al dar su bebé positivo en cocaína

Una pareja fue arrestada en Marbella después de que su bebé diera positivo en cocaína, tras ser trasladado al hospital por signos de desnutrición

Vehículo de la Policía Local de Marbella.

Vehículo de la Policía Local de Marbella. / POLICÍA LOCAL DE MARBELLA

EFE

Málaga

Una pareja ha sido detenida en Marbella después de que su bebé haya dado positivo en cocaína en un análisis de orina realizado en el Hospital Costa del Sol, al que fue trasladado tras observar la Policía Local que el pequeño presentaba signos de desnutrición.

La actuación policial se inició el pasado 8 de febrero, a raíz de una llamada que alertaba a la Policía Local de que una pareja estaba haciendo una hoguera en las dunas de Cabopino, según ha adelantado este miércoles 'diario sur' y han confirmado a EFE fuentes municipales y policiales.

La pareja, formada por una mujer de 25 años y nacida en Reino Unido y un hombre de 43 años y de nacionalidad española, estaba en una tienda de campaña con un bebé de ocho meses.

Bebé con desnutrición

Los agentes observaron que el pequeño presentaba signos de desnutrición y decidieron trasladar al bebé junto a sus padres a un centro de salud del municipio, donde lo derivaron al Hospital Costa del Sol.

Los médicos realizaron varias pruebas al menor y lo dejaron ingresado en el hospital. Según la Policía Nacional, en la analítica de orina se detectó la presencia de cocaína en el organismo del bebé, lo que supuso este martes la detención de sus padres y su traslado a la Comisaría de Marbella, a la espera de que pasen a disposición judicial.

