Marbella y la UMA organizan siete acciones formativas gratuitas para mayores en el centro Cortijo Miraflores

El Ayuntamiento de Marbella y la UMA organizarán hasta mayo siete acciones formativas para personas mayores que se desarrollarán en el centro Cultural Cortijo Miraflores.

Los talleres, cuyo acceso será gratuito, se orientan preferentemente a las personas de más de 55 años.

Las conferencias que docentes de la UMA impartirán en el Aula de Mayores abordarán materias relacionadas con la historia, el arte, la cultura, la sociedad, el patrimonio o la comunicación.

El programa comenzará con el módulo ‘Nadie olvida a un buen maestro: recuerdos escolares de personalidades españolas del siglo XX’, que se celebrará el 17, 19, 24 y 26 de febrero y lo impartirá el profesor Raúl Cremades García.

En marzo se desarrollarán los bloques formativos ‘Evolución de la moda y el arte de vestir como reflejo de una sociedad’, los días 3, 5, 10 y 12, a cargo de la profesora Penélope Martín Martín; y ‘Claves para entender el gran (des)orden mundial’, los días 17, 18, 24 y 26, impartido por las profesoras María Isabel Torres Cazorla y Elena del Mar García Rico.

Al finalizar los ciclos de conferencias, los alumnos que cumplan los requisitos recibirán un diploma acreditativo de asistencia. El reconocimiento se otorgará exclusivamente a las personas inscritas mayores de 55 años que asistan, al menos, al 65 por ciento de las clases.

Noticias relacionadas

Las inscripciones pueden formalizarse en el Centro Cultural Cortijo Miraflores, ubicado en el centro urbano de Marbella.